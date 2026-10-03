Радев от Солун: Отиваме да си вземем царя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отиваме да си вземем царя. Това заяви пред БНТ министър-председателят Румен Радев, който пристигна в Солун за церемонията по предаването на тленните останки на цар Самуил.

Транспортният самолет „Спартан" излетя от столицата около 9 часа днес с правителствената делегация, начело с премиера. В нейния състав са също вицепремиерът Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев.

Тленните останки на българския цар Самуил бяха изнесени в залата в Музея на византийската култура в Солун, където след броени минути ще се състои официалната церемония по предаването им от Гърция на България в присъствието на министър-председателите на двете страни Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

В рамките на церемонията предстоят официалното предаване на останките и подписването на протоколи от министрите на културата на двете страни Евтим Милошев и Лина Мендони в присъствието на двамата премиери.

Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил (997-1014 г.) се завръща у дома - в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот.

България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад „Княз Александър I" в София. През 1965 г. световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги откривапри разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро.

След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет „Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I" около 12.30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан". От летище „Васил Левски" - София до площад „Княз Александър I" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

В замяна на тленните останки на цар Самуил България ще даде на Гърция 53 ценни предмета, най-вече църковна утвар, разказа директорката на НИМ доц. д-р Бони Петрунова. По списък предметите са 48, но някои от тях са многосъставни.

Около два тона и половина тежи саркофагът за тленните останки на цар Самуил в завършения си вид. Той е изработен от мрамор, който е от изконните български земи на Самуиловото царство, посочи Надежда Ключкова, чиято фирма изработва саркофага.