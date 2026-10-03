Мицотакис предаде на Радев костите на Самуил, обръщаха се на малко име и възхваляваха приятелството между държавите ни (Видео)

Атина изпълнява своя исторически дълг като връща тленните останки на цар Самуил, заяви гръцкият министър-председател Мицотакис

Тези шест десетилетия нашите политици, дипломати, учени, държавници работиха усилено, за да се стигне до днешния ден. Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно. Това заяви министър-председателят Румен Радев на официалната церемония по предаването на тленните останки на цар Самуил в Музея на византийската култура в Солун. На церемонията присъстваше и и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. Тленните останки на цар Самуил КАДЪР: БНТ

"За мен е огромна чест да бъда отново в Музея на византийската култура в Солун и от името на българската държава да получа тленните останки на цар Самуил. Стремежът на България да се върнат тленните останки на Самуил датира още от 60-те, когато проф. Муцопулос ги открива при разкопките на базиликата "Свети Ахил". За тези шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава тези останки да бъдат върнати в България. Аз се радвам, че ние днес изпълняваме моралното завещание на проф. Муцопулос те да се върнат на българите, за което огромно благодаря", каза българският премиер Румен Радев поздрави и съпругата на бележития археолог, която бе на церемонията. "Истинска изненада и огромно удоволствие е да Ви видим днес сред нас", се обърна към нея той.

През 1964 г. проф. Муцопулос открива останките на цар Самуил в базиликата "Свети Ахил".

Радев благодари на гръцкия министър-председател за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнат това историческо за двете страни споразумение.

"Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават и трябва да отдават почит на своите предци. Тези шест десетилетия нашите политици, дипломати, учени, държавници работиха усилено, за да се стигне до днешния ден. Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между двата народа – по-здрави. Нашето общо членство в ЕС дава възможност на всяка от нашите страни да чувства вълненията на другата страна", заяви Радев.

"Да, ние сме съседи. Споделяме една размирна история, едно размирно минало на Балканите, на Европа, белязано с възходи и падения, с войни и победи, с блоково противопоставяне. След хиляди години на противоборство ние бележим следващия етап от развитието и задълбочаването на нашите отношения", посочи още той.

"Човек би нарекъл чудо фактът, че днес, след повече от 1000 години сблъсъци и съперничество, ние - България и Гърция, се радваме на едно изключително високо ниво на междусъседско отношение. Успяхме да загърбим сенките на миналото. Радвам се, че нашите два народа успяха да загърбят всичкото това съперничество. Ще се радвам оттук нататък да продължава да се засилва нашето културно сътрудничество. Искрено благодаря, Кириакос", завърши Радев.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пък заяви, че днес се възстановява дълбока връзка между двете страни. "И не само културна. Завръщането на важна църковна утвар променя и прави от трудни исторически моменти нови мостове на комуникация. Показва и силата, която получават два съседни народа по пътя на взаимното уважение и доверие. В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и дори емоционалния живот. Икони, кръстове, църковна утвар, дори епископски трон. Това са реликви, които са придобити през 1907 г., в рамките на Първата световна война, от митрополията на Серес и Нигрита, както и от Светата обител на Тимиос Подромос и Панагия Епискифиниса, за да бъдат приети в Музея на византийската култура и впоследствие да се върнат на родното си място", заяви гръцкият министър-председател. И подчерта, че Атина изпълнява своя исторически дълг като връща тленните останки на цар Самуил.

"Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега се завръщат при българския народ, за да им бъде отдадена почит по начин, по който вие смятате за най-правилен. По този начин се заключават дълги преговори, които са започнали преди около половин век. Първите дискусии са извършени от Константинос Караманлис през 70-те с тогавашния глава на българската държава Тодор Живков. Беше нужно обаче да мине време време и да има желание и решителност, за да се преодолеят предизвикателствата на миналото. И за това положително развитие на събитията, бих искал да благодаря на българския премиер, както и на предишните правителства, с които имахме честта да си сътрудничим", заяви Мицотакис.

По думите му сътрудничествата между двете страни тепърва започват.

"Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество, за да бъдат върнати и други реликви в България и в Гърция. Нашата дипломация показа, че действа тихо, но много продуктивно", посочи той.

Премиерът на Гърция заяви, че страните трябва да черпят поуки от историята, но и да гледат към общото си европейско бъдеще.

„Добрият съсед е по-близък и от брата. Това трябва да е нашият компас", обърна се премиерът на Гърция към българския си колега Румен Радев.

България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад „Княз Александър I" в София днес.

Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил (997-1014 г.) се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат прибрани в България с военно-транспортен самолет „Спартан". След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I" около 12:30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан". От летище „Васил Левски" - София до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

На церемонията „България посреща цар Самуил" ще присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.