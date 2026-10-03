Година след потопа в „Елените" курортът е призрачен град

Година след опустошителното наводнение в „Елените", което отне живота на четирима души, курортният комплекс все още не е възстановен, а разследването продължава без нито един обвиняем. Тази сутрин жители и собственици на апартаменти поднесоха венци и цветя в памет на загиналите, предава Нова тв.

На 3 октомври 2025 г. мощна приливна вълна връхлетя комплекса, след като коритото на река Козлука не успя да поеме прииждащите води. Стихията отнесе автомобили, мост, фасади и покъщнина. Загинаха четирима, сред които багерист, пристигнал да помага в разчистването, и главен боцман, чиято лодка се преобърна по време на спасителната операция.

Днес „Елените" е като призрачен град, дори привлича туристи от чужбина - идват да снимат разрушенията.

„Атракция. Само че тази атракция на чий гръб е? На гърба на всички собственици, които изгубиха апартаментите си", коментира пред адвокат Иво Баев.

Възстановяването буксува заради спорове между държавата, общината и частните собственици. Опасността от ново наводнение остава, тъй като колекторът пред хотел „Негреско", построен над реката, на места е напълно затрупан и не може да поеме водите. За изминалата година е възстановено единствено частично електрозахранването.

От строителния контрол са издали заповед за премахване на незаконната корекция на коритото на река Козлука, която в момента се обжалва. Поискано е и разрешенията за строеж на апартхотел „Негреско" да бъдат обявени за нищожни.

Междувременно разследването на трагедията вече е събрано в 70 тома, разпитани са над 60 свидетели и са изготвени 10 експертизи. Ключовата комплексна хидроложка и строително-техническа експертиза, възложена на специалисти от БАН, се очаква в началото на 2027 г. Засега няма привлечени към наказателна отговорност.

На този фон склонът над пострадалия комплекс е обявен за публична продан от частен съдебен изпълнител за близо 3 млн. евро.