Видин пази спомена за сблъсъка между Самуил и Василий II

Повече от хилядолетие след смъртта си цар Самуил се завръща в България. На 3 октомври тленните останки на един от най-известните средновековни български владетели ще бъдат предадени на България на официална церемония в Солун. Връзката на Самуил с Видин е пряка и значима, припомни уредникът на крепостта „Баба Вида" Калин Виденов от Регионалния исторически музей (РИМ) – Видин.

Връзката на цар Самуил с Видин е дълбока. Той защитава Видин и областта. Грешно е да се смята, че Самуил е свързан единствено с днешните македонски земи, защото той има и доста сериозна връзка с Видин, каза Виденов.

По думите му след превземането на Преслав от византийския император Йоан Цимисхий след 971 г. Самуил идва във Видин. Осем години по-късно, след бягството на цар Борис II и брат му Роман от византийски плен, Роман успява да достигне България и идва именно във Видин при Самуил.

Видин е пряко свързан и с Гаврил Радомир, сина на Самуил, който организира защитата на града при обсадата от византийския император Василий II през 1002 г. По думите на Виденов византийците използват и флот по Дунав, а защитниците оказват упорита съпротива, включително срещу т.нар. гръцки огън. Обсадата продължава около осем месеца, но в края на годината Видин пада под византийска власт. Междувременно Самуил се опитва да отклони вниманието на Василий II с нападение над Одрин, но не успява да спаси града.

Следи от тази епоха се откриват и в самата крепост „Баба Вида". Югоизточният бастион е част от ранното укрепление, изградено през X–XI век, и се свързва с укрепителната система от времето на цар Самуил.

Виденов определя цар Самуил като един от най-големите български владетели и отбелязва, че паметта за него се е запазила през вековете. „Когато и да се беше случило връщането на тленните останки на цар Самуил, все щеше да е късно. Тези останки отдавна трябваше да бъдат в България", каза той.

Дори през XIII век споменът за него е още жив. Това е достатъчно доказателство какво е бил Самуил за българите, допълни Виденов, цитиран от БТА.

От съвременните български градове Самуил е свързан най-вече със София и Видин. Със София – заради предполагаемото му рождение там и управлението на баща му, комит Никола, над Средецката област, а с Видин – заради пребиваването си в града и ролята му в защитата на крепостта и северозападните български земи от византийците и унгарците.