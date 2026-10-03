Пристигат влаковете с поклонници на цар Самуил (Снимки)

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На Централна гара - София пристигат влакове с хора, които са дошли да се поколонят пред тленните останки на цар Самуил.

БДЖ осигури безплатни билети до София и обратно за гражданите, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил днес.

За пътуването се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София – Централна гара София, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София-север, Искърско шосе и спирка Горна баня.

Преди минути на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун на България бяха предадени тленните останки на цар Самуил.

"Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно", каза на съвместен брифинг с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис министър-председателят Румен Радев.

"Успяхме да загърбим сенките на миналото", посочи още той.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пък заяви, че днес се възстановява дълбока връзка между двете страни.

През 1965 г. световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос открива тленните останки при разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро. На церемонията в Солун присъства съпругата му.

Костите на цар Самуил ще се транспортират от военно-транспортен самолет „Спартан" към столицата. На борда на самолета е правителствена делегация начело с премиера Румен Радев. Част от делегацията са и вицепремиерът Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев.

България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад „Княз Александър I" в София днес.

Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил (997-1014 г.) се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат прибрани в България с военно-транспортен самолет „Спартан". След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I" около 12:30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан". От летище „Васил Левски" - София до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

На церемонията „България посреща цар Самуил" ще присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.