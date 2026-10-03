Китодар Тодоров: Откриването на Бога е най-голямото чудо в живота ми

Откриването на вярата е най-голямото чудо в живота на актьора Китодар Тодоров. На 12-годишна възраст претърпява тежка операция заради перитонит, а няколко години по-късно открива вярата, въпреки че израства в атеистично семейство. Днес признава, че един от въпросите, които най-силно го вълнуват, е как човек се научава да обича Бога.

Силен отпечатък върху него оставят и трите години, прекарани в Нигерия между 1990 и 1993 г. Там се сблъсква с болести, престъпност и ежедневни опасности, които го карат да осъзнае колко ценен е животът.

„Всеки миг е важен. И трябва да го оценяваме, защото утре може да няма", споделя актьорът пред Нова тв. Смъртта на дядо му пък го научава да отделя повече внимание на близките си. След загубата започва да прекарва повече време с баба си, като я води на кафе и ресторант и я запознава с приятелите си.

Любопитно е признанието му, че въпреки многобройните си роли в киното и телевизията избягва театралната сцена. Причината е страхът от публиката и недоверието в собствената му памет.

За най-сигурната си опора Тодоров определя съпругата си Мария, която нарича своята „най-здрава котва". По думите му тя поема основните грижи за възпитанието и образованието на двете им деца - Матея и Константин. Като баща той вярва, че родителите трябва да споделят опита си, но да оставят децата сами да правят своя избор.