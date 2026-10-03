Нова измама у нас: пращат съобщение и обещават 200 евро помощ от ООН

Нова измама у нас чрез известно приложение за съобщения. След като получат неразрешен достъп до чужд профил, измамниците разпращат съобщения до групите, в които участва потърпевшия, с обещания за социална помощ от ООН в размер на 200 евро за всички български граждани.

„Здравейте на всички. Искам да споделя с вас информация за социално плащане от ООН в размер на 200 евро, което е достъпно за всички граждани на България. Плащат в рамките на 30 минути. Информацията е достоверна - на мен вече ми преведоха в Евро Банк", гласи съобщението.

Към него е прикрепен линк, който уж води към информация за получаването на парите. Целта е получателите да бъдат подведени да отворят връзката и евентуално да предоставят лични или банкови данни. Засега не се знае дали измамата засяга индивидуалните контакти в телефона на потърпевшия.