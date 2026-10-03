Цар Самуил на българска земя, посрещат го хиляди поклонници (На живо)

Тленните останки на цар Самуил вече са на българска земя.

Шпалир гвардейци изнесоха ковчега на царя, след като бе транспортиран с военно-транспортен самолет „Спартан" от Солун до София. Самолетът кацна на летище "Васил Левски" в столицата.

Преди това той прелетя над площад „Княз Александър I", като бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. .

Правителствена делегация, водена от министър-председателя Румен Радев отиде със "Спартана" до Гърция за предаването на костите на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун днес.

Ковчегът с тленните останки на цар Самуил вече е на площад „Княз Александър I".

Николай Денков, Асен Василев, Димитър Главчев, Кирил Петков и Бойко Борисов СНИМКА: Велислав Николов

Хиляди млади хора посрещнаха тленните останки на цар Самуил. Стартът на церемонията се забави с половин час, но 30 минути преди обявеното начало площад "Ал. Батенберг" беше пълен с деца и млади хора, които си раздаваха знамена и коментираха кой какво знае за цар Самуил. Докато хората чакаха, мъж в тълпата ги изненада с гайда. Вътрешният министър Иван Демерджиев пък напусна редиците на официалните гости, за да отиде при група деца от клуб "Млад планинар" от Петрич.

Стотина бяха и официалните лица на церемонията, сред които президентът Илияна Йотова, няколко бивши премиери - Бойко Борисов, Кирил Петков, Николай Денков, Димитър Главчев, както и президенти - Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев. Присъстват множество депутати, евродепутатите Кристиан Вигенин, Андрей Новаков и Андрей Ковачев, министри, омбудсманката Велислава Делчева, шефът на ДАНС Пламен Тончев, кметът на София Васил Терзиев, патриарх Даниил. Росен Плевнелиев, Бойко Борисов, Петър Стоянов и Георги Първанов СНИМКА: Велислав Николов

Във вторник цар Симеон е получил лична покана от премиера, но е в Мадрид за планирани от месеци срещи, уточниха от екипа му.

Площадът посрещаше развълнувано всяка следваща стъпка на българския цар с аплодисменти при прелитането на самолетите над центъра, при свалянето му от самолета на летището, при пристигането на жълтите павета. Овации имаше и за премиера Румен Радев, когато пристигна първи на площада.

Докато химнът на България озвучаваше площада, отекнаха 21 топовни салюта.

Този площад помни много паради и шествия, през него тече шумната река на нашата история, но днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и отдавна чакан дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. Нему се падна тежката задача да брани родината в съседство с могъщата византийска империя, да понася удари в гръб. Летописите пазят величието на много български владетели - визионерут Аспарух, войнът Тервел, св. Княз Борис Първи покръстител, синът му Симеон Велики, но историческата съдба, както и човешката е изменчива. След години на възход настъпват времена на тежки изпитания. Пада Велики Преслав, а Самуил и братята му наследяват отслабена България, започна словото си премиерът Румен Радев.

На Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни за отстояването на българщината, да понася болката от раните с войниците си. След години именно счупената му ръка ще помогне на историците да го познаят на остров Ахил. Той прекарва дните си на кон, за да съхрани държавното единство на България. Последния епизод от живота му е достоен за библейска трагедия - Самуил е ранен, с войската му е пленена. Нашият цар умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство от сърцето на владетеля, което се разкъсва при вида на осакатените си войни?, продължи Радев.

Европа не трябва да вотеаря стари рани, а да работи за амира като върховно благо. Затова днес благодарих на премиера на приятелката Гърция Кириакос Мицотакис за мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо споразумение и да върнем тленните останки на нашия цар, където е земята му. Това споразумение укрепва още повече отношенията между двете страни, каза още Радев. Благодари и на всички, участвали в преговорите и целия процес по връщането на царя у нас.

Не е случайно, че неговият гроб не открит 1000 години след гибелта му, а 60 години усилия дават резултат днес, защото днес след 1000 години посрещаме неговия дух, непримиримост и завета му да пази България. Този акт хвърля мост през вековете и лекува неверието в нашето бъдеще, защото България е била и ще бъде. Вечен покой и слава на война и пазителя на нашия народ, завърши премиерът.

Церемонията продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий. Шествието пристигна пред храма малко след 14 часа, където го посрещна камбанен звън от храма "Св. Александър Невски".

В шествието е разпънат огромен трибагреник.

Отслужва се трисагий в храма „Света София". Започна тържественото полагане на царя в мраморния саркофаг. Той е изработен от мрамор, който е от изконните български земи на Самуиловото царство. Патриарх Даниил възглави траурното богослужение.