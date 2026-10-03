Монтана събра 30 фолклорни състава, за да отпразнува 170 години от основаването на читалищата в България

KAMEЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

С 5-часов концерт на площад Жеравица в Монтана, в който участват 30 фолклорни групи от всички читалища на община Монтана започна отбелязването на кръглата годишнина от основаването на първите читалища в страната. Това е най-мащабният сбор на читалища, организиран от община Монтана. Освен с народни песни и танци на площад Жеравица в 19 шатри са изложени ястия от автентичната местна кухня. Организирани са ателие за рисуване и фотокът.

„С днешното събитие, което искаме да превърнем в традиция, Монтана засвидетелства водещата си позиция за опазване на уникалното културно наследство, неговото популяризиране и утвърждаване, заяви в обръщението към всички кметът Златко Живков. Всяка година ние правим значителни инвестиции от собствени приходи за осъвременяване на сградите и фонда на читалищата в 23-те си села с разбирането, че те са средището за опазване на българската духовност и народно творчество. Благодаря на всички за желанието, с което се включиха в днешния празник и за желанието и с което работят за просъществуването на нашите читалища.

За приноса и политиката на общината в подкрепа на читалищното дело днес кметът на Монтана получи поредното признание - почетен знак „Златен ключ" на Съюза на българските читалища. Отличието му бе връчено от Недялка Трайкова - председател на читалището в Лом – едно от първите в страната.

Съпътстващо днес на площад „Жеравица" се провежда и пореден фермерски базар.