Двама непълнолетни са пребили работник от общинска фирма в Перник

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Извършителите на нападение над 19-годишен служител на общинско предприятие в Перник са установени, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Сигналът за инцидента е подаден вчера следобед в Първо районно управление (РУ) – Перник. По данни на пострадалия, докато почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на града, двама младежи го заговорили и започнали да се държат грубо и непристойно. Единият от тях го ударил в областта на лицето.

Криминалисти от Първо РУ са установили двамата младежи, които са на 13 и 17 години. По-големият е задържан за срок до 24 часа. С двамата работят служители от Детска педагогическа стая.

Пострадалият е прегледан в болницата в Перник, където не са установени наранявания.

След приключване на преписката материалите ще бъдат изпратени на Районната прокуратура в Перник, съобщи БТА.

По инициатива на полицията в Перник на 5 октомври ще се проведе работна среща с директора на общинското предприятие. На нея ще бъдат обсъдени проблеми, свързани с обществения ред и сигурността, уточняват още от областната дирекция.