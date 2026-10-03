Спор между шофьори прерасна в бой, 73-годишен е с опасност за живота

Районната прокуратура в Добрич привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди след конфликт между двама шофьори. С постановление на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа с оглед довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

Инцидентът е станал следобед на 2 октомври на кръстовище в Добрич. Между двата автомобила възникнала конфликтна ситуация, след която 30-годишният водач излязъл от колата си и се отправил към 73-годишния шофьор.

Последвала словесна разпра, по време на която по-младият мъж отправил нецензурни реплики към другия водач и го наплюл в лицето. В отговор 73-годишният слязъл от автомобила си с парче кабел в ръка и ударил 30-годишния по ръката.

След това конфликтът ескалирал. Според прокуратурата 30-годишният нанесъл няколко удара на възрастния мъж, включително в областта на главата. При падането 73-годишният ударил главата си в асфалта.

Пострадалият е откаран в болница, където е установено счупване в основата на черепа. Наложила се е операция, а към момента мъжът е настанен за лечение с опасност за живота.

Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Добрич. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" – спрямо обвиняемия.