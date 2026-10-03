Държавният глава Илияна Йотова поведе Шествие на паметта в Благоевград. Тя се включи в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая – днешен Благоевград. Шествието тръгна от Съдебната палата и продължи към квартал „Вароша". Включиха се стотици жители и гости на града, както и представители на Сдружение „14-ти пехотен Македонски полк" и клубовете „Традиция" от цялата страна. В кв. "Вароша" е официалното откриване на експозицията на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати".

СНИМКА: Тони Маскръчка

Историческата възстановка е по инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград и се провежда за втора поредна година. Тя представя градския живот в Горна Джумая от началото до средата на XX век, като пресъздава атмосферата, хората, домовете и традициите от онова време.

СНИМКА: Тони Маскръчка

Събитието е част от програмата на Община Благоевград по повод празника на града – 5 октомври, който тази година преминава под надслов „Благоевград празнува свободата".

Честванията са посветени на историческите събития от 1912 година, когато Горна Джумая е освободена от османска власт по време на Балканската война.