Изложба показа 200 животни от над 15 породи в Сливен

Около 200 животни от над 15 породи бяха представени днес по време на „Ден на българския производител – Сливен 2026“. Изложбените площи на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) край Сливен събраха фермери, селекционери, производители и представители на аграрния сектор, информира БТА.

Над 100 животни бяха представени в секциите за говедовъдство и биволовъдство. Сред породите в месодайното направление бяха Абердин Ангус, Херефорд, Лимузин, Галоуей, Вагю и Искърско говедо. Млечното говедовъдство беше представено от Черно-шарено и Холщайн-фризийско говедо, а биволовъдството – от Българска Мурра.

Сред изложените животни имаше бици, млади бици, юници и други селекционни представители на породите.

В изложението участваха и представители на коневъдството. Бяха представени Източнобългарски, Плевенски и Дунавски кон, Рисиста порода, Фламандски тежковоз, Чистокръвна английска и Чистокръвна арабска порода, Арабска шагия и пони.

Конете участваха и в демонстрации, които показаха различни направления от конния спорт и използването на коня – прескачане на препятствия, обездка и издръжливост, както и демонстрация с рисист кон със запрежчик и двуколка.

В рамките на събитието се състоя и специализирана клубна изложба на Българско овчарско куче. Проведе се и аукцион за мъжки телета от породата Българско кафяво говедо.

В събитието участваха компании от аграрния сектор, които представиха продукти и решения за храненето и отглеждането на животните, ветеринарните грижи, машините и техниката и оборудването.

Фермерски и занаятчийски пазар представи български производители и родна продукция.

Официални гости на изложението бяха заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков, кметът на Сливен Стефан Радев, изпълнителният директор на ИАСРЖ Георги Йорданов, директорът на Областната дирекция „Земеделие“ – Тодор Братанов, д-р Деница Димчева, директор на Дирекция „Животновъдство” към МЗ, доц. д-р Георги Калайджиев, представител на Тракийския университет.

„За мен е удоволствие да открия третото изложение на „Ден на българския производител“. Ние всички вярваме и сме убедени, че българското животновъдство ще пребъде и българското производство ще храни България“, каза при откриването Георги Йорданов.

Заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков определи събитието като възможност на едно място да бъдат представени традициите, съвременните практики и постиженията на българското животновъдство. Той посочи, че развитието на сектора е свързано със спазването на изискванията на европейския и българския пазар за храни с доказан произход и високо качество. По думите му политиката на Министерството на земеделието и храните е насочена към ефективно здравеопазване и финансова подкрепа за сектора. По извънредната помощ de minimis за стопаните в секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ е предвиден бюджет от 45,6 млн. лева. Около 80 процента от тях ще бъдат насочени към сектор „Животновъдство“.

Кметът на Сливен Стефан Радев посочи, че е радост да види Сливен като домакин на представянето на постиженията на българското животновъдство. Той благодари на ИАСРЖ и Министерството на земеделието и храните за подкрепата.

Представителят на Тракийския университет доц. д-р Георги Калайджиев определи форума като утвърдило се събитие в аграрния календар и отбеляза значението му за съхраняването на породите, споделянето на опит и изграждането на нови партньорства.

По време на събитието бяха освободени три белошипи ветрушки, отгледани в рамките на дейностите на „Зелени Балкани“ за възстановяване на вида в природата. В програмата беше включено и награждаване на участници в изложението.

По време на изложението посетителите имаха възможност да се запознаят с животните, работата на фермерите и развъдчиците и традициите, свързани с българското земеделие и животновъдство.