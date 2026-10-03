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Стотици почетоха 115 г. от рождението на Ванга

Тони Маскръчка

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Стотици почетоха 115 г. от рождението на Ванга. СНИМКИ: Фейсбук, Димитър Бръчков

Стотици миряни от цялата страна почетоха 115 г. от рождението на Ванга. Те се стекоха в комплекса в местността Рупите, запалиха свещ в храма "Св. Петка" и се поклониха на гроба на пророчицата.

"Ванга е една личност, която е изключително свята за Петрич, свята е и за България. Името й до днес се свързва с добри дела, с честност и с подкрепа. Затова и изпълнени с благодарност бяхме отново на мястото, което пророчицата видя като специално и избра за своя храм и за последните години от живота си. Тук хората търсят упование и надежда.  Нека си спомняме заветите на пророчицата, които още по-гръмко отекват днес. Нека ни водят в делата", коментира кметът на Петрич Димитър Бръчков.

Празникът започна с тържествена литургия. Икони на св. Петка пък, свързани с лични истории на хора, търсили помощ и утеха при Ванга, са представени в изложба в експозиционната зала към къщата й в Петрич. 

Стотици почетоха 115 г. от рождението на Ванга. СНИМКИ: Фейсбук, Димитър Бръчков
Кметът на Петрич Димитър Бръчков се поклони пред гроба на Ванга.
Стотици почетоха 115 г. от рождението на Ванга. СНИМКИ: Фейсбук, Димитър Бръчков
Кметът на Петрич Димитър Бръчков се поклони пред гроба на Ванга.
Стотици почетоха 115 г. от рождението на Ванга. СНИМКИ: Фейсбук, Димитър Бръчков
Кметът на Петрич Димитър Бръчков се поклони пред гроба на Ванга.

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