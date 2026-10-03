Васил Пандов: Българският съд не отговаря на международните стандарти

Постарах се за моята концепция да проследя какви са международните стандарти за независим съд и от тях става ясно, че нашият съд не отговаря на международните стандарти. По съзнание на обществото за съдебната система, ние сме последни в Европейския съюз. Това заяви номинираният за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота Васил Пандов пред NOVA NEWS.

"Има формални гаранции за това дали си независим, но с времето се убедихме, че това дали си независим зависи от твоето действие. Аз съм бил народен представител, но дълго време съм бил и адвокат и преподавател, като такъв се определям най-много. В такъв смисъл смятам, че моята работа на тези длъжности е достатъчен атестат за моята независимост", добави Пандов.

"Забелязва се още, че има много начини да се заобикалят установените правила. Един от начините за предотвратяването на прегрупирането е провеждането на редовни конкурси с ясни правила", отбеляза Пандов.

"Забелязва се, че когато има конкурси за административен ръководител не се влиза в детайли", добави той.

На въпрос за писмото на бившия главен прокурор Борислав Сарафов до няколко институции, той отговори: "Отстрани се карат и се оплакват, но обществото няма да разбере какво всъщност се случва. Това обаче насажда съмнение у обществото относно Висшия съдебен съвет".