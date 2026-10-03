Откриха две огнища на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

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Две първични огнища на шарка по дребните преживни животни са установени в област Кюстендил, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Заболяването не е опасно за хората, но разпространението му може да причини сериозни икономически щети.

Едното огнище е регистрирано в село Пастух, община Невестино, в животновъден обект, в който се отглеждат 29 дребни преживни животни. Вторият случай е в село Нови чифлик, община Кюстендил, където има осем животни.

Около двата засегнати обекта са определени 5-километрови защитни и 20-километрови надзорни зони. Те обхващат десетки населени места в област Кюстендил, както и села на територията на областите Благоевград и Перник.

В зоните са въведени ограничителни мерки. Забранява се придвижването на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да се отглеждат при оборен режим.

В животновъдните обекти, попадащи в защитните и надзорните зони, ще бъдат извършени преброяване на животните, актуализация на данните във ветеринарната информационна система „ВетИС" и официален ветеринарномедицински контрол.

Специални изисквания са въведени и за придвижването и преработката на сурово мляко от засегнатите райони.

От БАБХ призовават стопаните да следят внимателно здравословното състояние на животните и да спазват стриктно мерките за биосигурност. При съмнение за шарка по овцете и козите трябва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар.

Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на БАБХ – 0 700 122 99.

Агенцията отново подчертава, че заболяването не представлява опасност за хората, но разпространението му може да доведе до значителни икономически загуби.