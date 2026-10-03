Жители на вилна зона край Сливен на протест заради незаконни постройки

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Жители и собственици на имоти във вилна зона „Баш чардак“ край Сливен излязоха на протест пред сградата на общината с искане институциите да извършат проверки на незаконни постройки и при установени нарушения да предприемат действия. Това каза организаторът на протеста Мохамед Тайфик, съобщи БТА.

Протестиращите твърдят, че от години са подложени на тормоз и се чувстват несигурни заради случаи на кражби, заплахи, физическо насилие и други нарушения на обществения ред.

„Има хора, които живеят в незаконни постройки без документи и тормозят живущите. Силна музика, кражби и замърсяване – на това сме подложени всекидневно“, каза Тайфик.

По думите му част от жителите се страхуват заради липсата на улично осветление и посегателства срещу имотите.

Тайфик посочи, че проблемите продължават от пет-шест години. По думите му са подавани сигнали до полицията, прокуратурата и Общината, но според жителите не е намерено трайно решение.

Той разказа за случаи, заснети от охранителни камери.

„Има запис как около 20 души бият наш съсед. Има и запис в нашата къща – как човек прескача оградата и се качва на втория етаж. Видяла го е майка ми“, каза Тайфик.

По думите му след случая са подали жалби до прокуратурата, откъдето им било съобщено, че човекът не е извършил престъпление, тъй като не е взел нищо от имота, а само се е разхождал.

„Бях в чужбина и се върнах, защото заплашваха майка ми, че ще я убият. В един от съседите са влизали 32 пъти“, подчерта той.

Според него около 60 души са засегнати от ситуацията. Протестиращите настояват компетентните институции да извършат проверка на незаконните постройки, да установят кои от тях се обитават, от кого и на какво законово основание, както и при установени нарушения да бъдат предприети действия съгласно закона.

По думите му жителите са разговаряли многократно с хората, които според тях създават проблеми.

„Преди години са идвали, работили са при нас, плащали сме им, давали сме им дрехи и храна. Опитвали сме да говорим нормално много пъти“, каза той.

Протестиращите поставиха и въпроса за пожарите в местността. Те призоваха да бъде потърсена информация от пожарната служба за броя на пожарите в района и за това колко от тях са свързани с действия на самонастанилите се във вилната зона.

Протестиращите настояват институциите да предприемат действия в рамките на своите правомощия и да бъде намерено трайно решение на проблемите.