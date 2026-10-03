Бивш шеф на ДАНС: Няма информация за проверки на Илиян Филипов в пика на бизнеса му

Не е имало информация за проверки на Илиян Филипов в ДАНС в пика на бизнеса му. Това твърди бившият шеф на агенцията Цветлин Йовчев. Името на бизнесмена не е фигурирало като обект на оперативен интерес или разследване, докато Йовчев е бил председател на ДАНС и по-късно министър на вътрешните работи. Това заяви самият той пред NOVA NEWS.

„Нямам спомен това лице да ми е попадало като име и не е фигурирал като обект на оперативен интерес или на разследване, докато съм бил в това си качество председател на ДАНС и по-късно като министър на вътрешните работи", каза Йовчев.

Според бившия шеф на ДАНС убийството на Филипов би могло да размести пластовете на организираната престъпност, но на този етап е рано да се правят категорични изводи за причините за покушението.

По думите му информацията, която излиза след убийството, очертава рисков профил на бизнесмена.

„Наблюдаваме бърза експанзия на бизнеса в няколко направления, която може би надвишава нормалните норми на възвръщаемост на капитала. Имаме и бизнеси, които в съвкупност представляват част от такъв рисков профил - международен транспорт, недвижими имоти и притежание на футболен клуб. Към това може да се добави, че съществуват връзки с лица, които са криминално проявени", заяви Йовчев.

Той не изключи нито една от версиите за мотива за убийството, като постави акцент върху необходимостта да се установи какво стои зад конфликта.

„И двете версии са възможни. Защото наистина може да става въпрос за емоционална реакция в момента, в който е станал някакъв конфликт. Ако извършителят е притежавал оръжие, той да е застрелял жертвата. Но са възможни и по-дълбоки мотиви", каза бившият вътрешен министър.

По думите му начинът на извършване на престъплението по-скоро не показва сериозна подготовка. Бързото задържане на заподозрения пък може да е свързано с оставени материални следи.

Йовчев коментира и присъствието на Славчо Мегеров в близкото обкръжение на Филипов.

„Абсолютно е странно. Аз затова посочих, че съчетанието включително от тези връзки със Славчо Мегеров също е един от факторите, които правят профила на убития рисков, защото не е естествено към момента бизнесмен и то от такъв ранг да поддържа връзки, да има съвместен бизнес с криминално проявен. И то не е инцидентно да има някаква криминална проява. Това е рецидивист", заяви той.

Според Йовчев е необходимо бързо да бъдат изяснени и отношенията между вътрешния министър Иван Демерджиев и убития бизнесмен, за които беше поставен въпрос в парламента.