Наталия Киселова: Причините за убийството на Илиян Филипов са по-скоро икономически

Според мен причините за убийството на Илиян Филипов са по-скоро икономически. Не смятам, че са лични, а по-скоро за разчистване на място за нов играч на строителния пазар или в сферата на транспортния бизнес. Това заяви бившата председателка на Народното събрание Наталия Киселова, която е преподавател по конституционно право.

Тя коментира и предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет. "Не е добре магистрати да стават известни чрез епистоларно творчество. Според мен в писмото на Борислав Сарафов има и личен мотив. Смятам, че трябва да се подходи по друг начин", каза тя пред NOVA NEWS.

"Това дали парламентарната квота ще бъде попълнена в цялост зависи от народните представители. Впечатление прави, че сред предложените има доста юристи и то такива, които не са били магистрати, това според мен ще донесе свеж поглед на системата", каза още Киселова.

"Голяма част от магистратите имат имущество, което на съответства на доходите им, колкото и да са високи те", отбеляза тя.

"Според мен това е голяма трагедия, която беше използвана политически, аз смятам, че това е случай, по който трябва да сме внимателни", каза тя на въпрос за разследването по случая "Петрохан - Околчица".