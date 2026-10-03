Президентът Йотова с армагани от старите дюкяни на Горна Джумая

Държавният глава Илияна Йотова участва в отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая – днешен Благоевград. Тя се включи в „Шествие на паметта", което тръгне от Съдебната палата и продължи към квартал „Вароша". Там, заедно с кмета Методи Байкушев откриха експозицията на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати".

СНИМКА: Тони Маскръчка

Историческата възстановка е по инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград и се провежда за втора поредна година. Тя представя градския живот в Горна Джумая от началото до средата на XX век, като пресъздава атмосферата, хората, домовете и традициите от онова време. Кварталът върна живота на стара Горна Джумая – с нейните улици, къщи, дюкяни, занаяти и човешки истории. Възстановка показа градското културно наследство от началото до средата на XX век.

Президентът се спря пред всеки дюкян и изслуша историята на някогашните търговци и занаятчии. Получи подаръци - шалче, пръстен, значки. Поздрави и "кмета" на Горна Джумая в импровизирания му кабинет. Стотици благоевградчани поздравиха президента и близо час си правеха снимки с нея.

СНИМКА: Тони Маскръчка

Йотова изслуша и разказите за развитието на града. Преди Освобождението Горна Джумая има 24 хана и около 180 дюкяна – места, в които се пресичат търговията, занаятите и човешките съдби. След Освобождението градът се променя, по улиците се строят нови къщи, отварят се магазини и работилници, а животът оставя след себе си истории, съхранени днес в старите фотографии, документи и спомени.

В рамките на възстановката посетителите надникнаха в света на Дрехарница „Лукс" на Христо Паунов – място, в което се усеща полъхът на новото време и промените в модата през 20-те и 30-те години на миналия век.

СНИМКА: Тони Маскръчка

Част от улицата ще бъде и колониалният магазин „Мравка" – малък магазин с голямо място в паметта на Горна Джумая. Той припомни времето, когато в градските дюкяни могат да се открият кафе, чай, подправки, ориз, захар, какао, шоколад и други стоки, пристигали от далечни страни.

Сред обектите бе и стъкларският магазин „Братя Лазови" – един от 26-те дюкяна, помещавали се в приземния етаж на старото Кметство. В неговия свят се събират стъкларии, порцелан, фаянс, бакърни съдове, мебели, осветителни тела и предмети за дома – свидетелство за търговския дух и модернизиращия се град.

Разказът бе допълнен и от историята на градския часовник върху сградата на старото Кметство – един от символите на новото време в Горна Джумая и свидетел на многобройни градски, обществени и семейни истории.

В неделя е историческата реконструкция „Утрото на свободата", която ще върне публиката към един от най-важните моменти в съдбата на Горна Джумая – събитията от 5 октомври 1912 година. Над 120 реконструктори ще пресъздадат влизането на Българската армия в Горна Джумая, посрещането на генерал Спас Георгиев и последвалата героична защита на града. Възстановката ще представи историческия момент, в който Горна Джумая посреща своята свобода, като припомни значението на тази дата за града и хората от този край. На 4 октомври и публиката е поканена да бъде част от историческата картина – с носия или облекло, вдъхновено от времето, в което се развиват събитията.

След възстановката, от 12:00 часа, започва шествието „Традиции от Пирина – ръка за ръка с Фолклорен ансамбъл „Пирин", което ще премине от квартал „Вароша" до площад „Македония". От 12:30 часа на площад „Македония" ще се състои концерт на Фолклорен ансамбъл „Пирин".