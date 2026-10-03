Илияна Йотова: Днес е забележителен ден, излекувахме рана от 1000 г.

"Днес е освобождението на Горна Джумая — това е национален празник, той не е местен празник. Но днес ние имаме и друг голям празник. Много са кървавите рани, които нашата история трябва да затвори. Понякога затварянето и лекуването чакаме с векове. Днес излекувахме такава рана. След 1000 години българският владетел, един от най-големите български владетели, наричали го Железния цар, се върна у дома — неговият дух. Неговият дух намери покой в любимата България и сякаш ослепените му войници прогледнаха в днешния ден, за да му покажат пътя към отечеството. " Това каза президентът Илияна Йотова в Благоевград, където се включи в празниците по повод 114 г. от Освобождението на горна Джумая.

"Днес е свята среща на нашата българска памет с нас, българите, с нас като народ. Няма друг владетел, който умира не на бойното поле, не пронизан от копие или съсечен от меч, а само при вида на ослепените си войници — не издържа сърцето му. Каква по-голяма любов, войнска и царска чест! Затова днес сме горди българи, защото цяла България се преклони дълбоко. От днешния ден всички ние излизаме по-пречистени, по-заедно, единни.

Днес е нашият голям разговор за България с вас. Как да направим така, че с общи усилия да съхраним историята, нашата идентичност, нашето самочувствие на българи, нашите добродетели — тази хубава българска дума „добродетели" — и да я свържем с бъдещето на децата ни, които са различни, но които имат също своя живот, имат своите мечти и своето бъдеще. Нека днес, в такъв ден, да не говорим повече за проблеми, а да ги решаваме! Нека да си помагаме взаимно! Нека да имаме общи каузи, които ни събират, а не ни разделят, какъвто е днешният ден", допълни държавният глава.

Тя оцени връщането на тленните останки на цар Самуил като успех, в който са участвали много български общественици, много учени. Призова да си пазим и да си тачим историята. "Да се откажем от този нихилизъм, който ни натиска, който влиза в общуването, в начина, по който взимаме решения, дори ако щете и в личния си живот. Нещо ново в свят, който е все по-изолиран — в свят, в който сме най-информирани и най-самотни. Това, което най-много може да ни държи и което да бъде шанс за успех, това е нашата българска идентичност, нашата българска история и нашето българско самочувствие", допълни тя.

Каза, че днес е разговаряла в представители на БПЦ относно канонизирането на цар Самуил. „Знаете, това са църковни канони. Трябва да бъде извървян този път. Засега ние говорим за тленните останки на цар Самуил, част от плащаницата и всичко онова, което до този момент се пазеше в, да речем, един гръцки музей", каза тя.

Категорична е, че успехът е голям и днешният ден ни дава самочувствие, което ще продължи и напред. "Обикновено хората сме затиснати от много проблеми, и когато дойде един такъв светъл лъч, ние се хващаме за него веднага. И аз мисля, че ще продължим и напред, Трябва да има и други такива. Ние имаме много разпиляно богатство по целия свят. Аз неслучайно казвам, че е грях България да бъде единствената държава в Европейския съюз, която да няма свой културен институт, а това е неговата работа — да говори за страната ни навън, да говори за тази цивилизация. Ние влизаме в XIV век от историята си и създаваме през буквите и писмеността цяла нова цивилизация, призната още тогава в ранното Средновековие", допълни Йотова. Категорична е, че трябва разговор за България и у нас, но и навън. Сподели, че голямата й болка е какво пише в учебниците на децата. "Тази оскъдица, която има по отношение на българската история, трябва да бъде според мен пренаписана", каза тя.

По повод съвета на Урсула фон дер Лайен към македонския премиер Християн Мицкоски да продължи разговорите с България, Илияна Йотова каза, че е умерен оптимист, защото не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. "Спомняте си няколко посещения на председателя на Европейския съвет г-н Шарл Мишел, който изпрати същото послание, и както виждам, резултати няма. Аз не зная все още подробности от разговора на четири очи с г-жа Фон дер Лайен. Много се надявам тя пък да е била изключително твърда. Още повече, че вие сте информирани, само след две седмици ще влезе докладът за разглеждане в Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. Дано да са чисти помислите и да е искрено желанието", обясни президентът. Смята, че за да бъде сериозен този разговор, г-н Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. "Аз съм човек, който вярва в малките стъпки и първо бих искала да се реши въпросът с едно 23-годишно момиче — с Ива Михайлова, тъй като ние поставихме въпроса пред възможно най-високите европейски и световни институции. Последната ни среща беше с комисаря по правата на човека на целия свят в ООН, а не само в Европа. И някак си не вярвам много в тази искреност, след като трети месец аз нямам отговор от г-жа Силяновска, на която лично съм писала очи в очи, но нека да останем умерени...", допълни Йотова.

Ще говори с външния министър Велислава Петрова, за да види как точно е формулирано желанието на РС Македония за разговори, но е категорична, че ние винаги сме били отворени за разговори, но без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика.

"България е част от Европейския съюз, пълноправен член. Догодина ще станат 20 години и смятам, че не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз. Още по-малко да говори с ултимативен тон към държава членка на Съюза, каквато е България."



