Над 24 тона отпадъци събраха софиянци в районите "Слатина" и "Изгрев"

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Нов рекорд поставиха жителите на районите "Слатина" и „Изгрев", които предадоха над 24 тона отпадъци от мазета, гаражи и тавани по време на третото есенно издание на „МаГаТа фест".

Стотици жители се включиха в инициативата, организирана на мобилната площадка на паркинга пред бившия хотел „Плиска", където безвъзмездно бяха приети различни видове специфични битови отпадъци, съобщиха от Столична община. Най-голямо количество са едрогабаритните отпадъци – 12 тона стари мебели, матраци и дивани. Предадени са още 3 тона излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 5 тона автомобилни гуми и 2,6 тона опасни отпадъци от домакинствата, сред които бои, лакове, химикали, препарати и стари лекарства.

Събрани са и 400 кг негодни за употреба батерии и акумулатори, 600 кг текстил и обувки и 1 тон опаковки.

СНИМКА: Столична община

Заедно с почистването домакинствата са получили десетки съдове за домашно компостиране по кампанията на Столичната община „Компостирай вкъщи". Допълнителни компостери са предоставили и партньорите от сдружение „Гората.бг".

„Започнахме есенните издания на „МаГаТа фест" приоритетно от районите в Зона 3 като пряк жест на уважение и подкрепа към хората тук за огромното търпение, което проявиха по време на преходния период в сметопочистването", заяви кметът на София Васил Терзиев.

По думите му новият дългосрочен договор вече функционира, а организираните поп-ъп площадки дават възможност на хората бързо и удобно да разчистят домовете си.

„София става по-чиста тогава, когато общината дава работещи възможности, а хората се възползват от тях с отговорност – това е истинският смисъл на това да работим всички заедно за нашия град", каза Терзиев.

СНИМКА: Столична община

Кметът на район „Слатина" Георги Илиев благодари за организацията и за подкрепата от страна на Столичната община. Той припомни, че жителите на района са проявили голямо търпение през изминалите месеци и определи инициативата като добра възможност за всички.

Илиев разказа, че лично харесва „МаГаТа фест" още от миналата година, когато благодарение на базара за размяна се е сдобил с книги. Той се похвали и с активното участие на жителите на района и в тазгодишното издание.

Според Терзиев мобилните пунктове са важна подкрепа за кварталите, но общината продължава работата по изграждането на цялостна и трайна инфраструктура за разделно събиране.

„МаГаТа фест" ни дава бързи и видими резултати на терен, но нашата голяма цел са трайните и постоянни решения. Паралелно с тези кампании изграждаме постоянната мрежа от площадки и модерна инфраструктура във всички райони на столицата", добави кметът.

Сред дългосрочните мерки на Столичната община е разширяването на мрежата от т.нар. „зелени острови" – заградени площадки с контролиран достъп за контейнери за битов боклук. В момента функционират 79 такива съоръжения в районите „Надежда", „Овча купел" и „Илинден", а още 65 са в процес на изграждане с разширение към район „Искър".

На територията на София са разположени и 10 преместваеми центъра за разделно събиране на специфични отпадъци. Те са в районите „Искър", „Кремиковци", „Подуяне", „Лозенец", „Надежда", „Оборище", „Възраждане" и „Панчарево" и предстои скоро да заработят.

Общината подготвя и административното обособяване на първите четири постоянни общински площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни, строителни и масово разпространени отпадъци. Две от тях ще бъдат във „Връбница", една във „Витоша" и една в „Банкя".

Предвиждат се и промени в общинската наредба, с които да се въведе ясен модел с предварителни заявки за предаване на едрогабаритни и строителни отпадъци. Целта е да се преустанови свободното им оставяне до контейнерите за битова смет.

Есенната поредица на „МаГаТа фест" продължава на 18 октомври, неделя, когато четвъртата мобилна площадка ще бъде в район „Искър".