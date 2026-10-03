„Двореца" в Балчик става сцена на Куба през уикенда

„Двореца" в Балчик става сцена на Куба с нейната култура, кухня, традиции в събота и неделя със събитието „Sabor – Куба" в рамките на поредицата „Балчик – сцена на световните култури".

„България и Куба имат 65-годишна история на дипломатически отношения, но и близки човешки връзки, включително обмен на семейства, студенти и специалисти между двете страни.

Резултатът е голямо приятелство между нашите страни. Не трябва да губим връзките между двата народа, а да ги разширяваме и засилваме", каза при откриването посланикът на Република Куба в България Мариета Гарсия Хордан, Присъстваха още първият секретар на посолството на Куба у нас Роберто Бискаино Мартинес, областният управител на Добрич Руслан Томов и председателят на Асоциацията за приятелство „България – Куба" Валентина Бояджиева.

СНИМКА: Дияна Райнова

„Куба е страна на история, не само на танци, песни, ритъм и т.н. Куба е едно общество, което изтърпя трудности много години. Въпреки трудностите и в момента, Куба е устойчива", добави посланикът. „Кубинската култура е позната в целия свят. Културата й е древна, още преди идването на испанците. Давам пример - историята на хаванската пура е от 1422 г. Културата е взела и от европейската, африканската, дори китайската", добави тя.

През първия ден българският травъл фотограф Минко Михайлов поведе публиката на фотографско пътешествие „Куба – истории зад кадър".

СНИМКА: Дияна Райнова

Думата имаха и музиката и танцът. Десислава Тодорова и Раул Торес поканиха деца и възрастни на уроци по салса, а Раул Торес и децата от салса клуб „Десита" представиха танцово шоу. От 18:30 ч. Янерис Карбонел излезе на сцената с концерт, придружен от светлинно шоу със Симеон Петров.

Първият ден ще завърши с тематична вечеря в ресторант „Корона", подготвена под ръководството на шеф Сергей Георгиев, и салса парти с Раул Торес, Янерис Карбонел и салса клуб „Десита". За вечерта организаторите са избрали дрескод „Бяло, синьо, червено – блясък в цветовете на Куба".

В неделя програмата започва в 10 ч. Гостите ще могат да изберат между разходката с гид „Тайните на Двореца" и игра на кубинско домино – неизменна част от всекидневието и социалния живот на острова.От 11:30 ч. Куба ще бъде погледната и през езика със занимателния урок „El español cubano y el castellano" („Кубинският испански и кастилският испански"), а след него участниците ще могат да проверят колко са научили през двата дни във викторината с награди „Опознахте ли Куба?".

От 12:40 ч. Десислава Тодорова, ръководител на салса клуб „Десита", ще представи „Латино танците – кубинска рецепта за нов живот" – разказ за историята на латино танците в България и тяхното място в съвременния социален и културен живот.