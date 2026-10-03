Имаме крещяща нужда да се чуваме едни други и заедно да взимаме добрите решения за страната, категорична е кандидатът за президент

Вие сте следващият президент на България. Това, което ви отличава, е работата ви за държавността. С тези думи посрещнаха в Дупница кандидата за президент Илияна Йотова. „Благодаря ви, че сте толкова много хора днес, за да ми дадете сила и кураж. Това са сила и кураж и за България. Цял живот работя за България и ще продължа“, обеща от своя страна Йотова.

Тя определи като голям за България днешния ден заради връщането на тленните останки на цар Самуил. „Като народ се срещнахме със своята памет, още веднъж добихме самочувствие на хора, наследници на дълга славна и драматична история“, заяви Илияна Йотова. По думите й посланието, което изпраща днешният ден, е за единение, за успеха, който се постига, когато сме заедно.

Кандидатът за президент беше категорична, че колкото и големи различия да има между хората, винаги в диалог може да се постигне съгласие. „Дълго стояхме в несигурна ситуация – за 5 години правихме 7 пъти избори. Конфронтацията и грозният език доведоха до голямо разделение, не решиха нито един проблем на страната“, заяви Йотова. Тя беше категорична, че може да работи с всички институции, за да върви България напред. „Нужно ни е сътрудничество, а не саботаж на институциите. Президентската институция е място за съгласие, място, в което се раждат заедно с другите институции политиките за България“, посочи кандидатът за президент.

„Имаме крещяща нужда да се чуваме, за да се вземат най-добрите решения за страната“, подчерта Йотова. Тя заяви, че се кандидатира за президент, за да може „заедно с всички вас да върнем държавността, за да се върне държавата на мястото си и да закриля хората. Зная, че с вас искаме България да бъде в сигурни ръце“, изтъкна кандидатът за президент.

На срещата Йотова и гражданите обсъдиха въпроси, свързани с необходимостта от реформи в образованието, за да отговаря то на търсенето на пазара на труда и да изгражда конкурентоспособни млади хора.