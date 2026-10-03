Ябълката събра добричлии на фестивал, учиха „Мятало Ленче ябълка"

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Ябълката се превърна в повод за философски спорове, кулинарни състезания и музикални предизвикателства на стадиона в добричкото село Стефаново. Там се проведе второто издание на фестивала „Плодовете на Добруджа", организиран от община Добричка.

Идеята на фестивала е всяка година да бъде представян различен плод. Този път изборът падна върху ябълката, която според организаторите далеч не е просто плод.

„Ябълките са сред първите дървета, култивирани от хората. Освен това на човечеството е позната ябълката на греха. Тя е била причината Адам и Ева да бъдат изгонени от Рая, но пък с това се поставя началото на човешкия род. Ябълката на раздора е в основата на Троянската война. А ябълката на познанието, ударила по главата Исак Нютон, е причина да открие закона за гравитацията и т.н.", дадоха тема за размисъл организаторите.

Присъстващите изложители и посетители охотно приеха предизвикателството. Мотото на фестивала бе „Ябълката – здраве и дълголетие", а участниците припомниха и популярната английска поговорка: „Една ябълка на ден и докторът – далеч от мен".

Сред гостите имаше и група от 30 френски туристи, които почиват в Албена. Те заявиха, че са открили много нови страни на ябълката.

Кулинарната изложба се превърна в една от големите атракции на фестивала. На нея бяха представени ястия, сладкиши и десерти, приготвени с ябълки. За втора поредна година кулинарните предложения бяха оценявани от шеф-готвача Димитър Димитров от Добрич, който направи и демонстрация на приготвяне на ястия с ябълки.

Във фестивала участваха и изложители на сувенири, ръчно изработени изделия и творби, вдъхновени от ябълката. Курортният комплекс „Албена" представи плодове, сокове, нектари, вино и мед, произведени в собственото му предприятие.

Музикалната програма събра самодейни състави от региона. Оркестърът и хорът на професионалния фолклорен ансамбъл „Добруджа" с главен художествен ръководител Стоян Господинов изпълниха народната песен „Мятало Ленче ябълка".

След изпълнението гостите получиха и своеобразно предизвикателство – да научат песента и да я представят по възможно най-атрактивния начин.

В рамките на фестивала на участниците бе раздадена и книжката „Плодовете на Добруджа", в която са събрани рецепти от първото издание на проявата, посветено на тиквата.

Кметът на Стефаново Марин Хаджийски припомни, че на 3 октомври е и съборът на населеното място.