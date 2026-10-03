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Възстановено е движението при км 267 на АМ „Тракия", след тежката катастрофа

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Възстановено е движението при км 267 на АМ „Тракия" след тежката катастрофа.

Възстановено е движението при км 267 на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщиха от Областното пътно управление в Сливен, информира БТА.

Движението беше ограничено заради тежко пътнотранспортно произшествие, станало на автомагистралата. Сигналът за катастрофата е получен в 14:23 часа. При сблъсъка между товарен и два леки автомобила е загинал един човек, а двама са ранени.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. Причините за произшествието са в процес на установяване. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора на товарния автомобил са отрицателни.

Възстановено е движението при км 267 на АМ „Тракия" след тежката катастрофа.

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