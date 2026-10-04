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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23671204 www.24chasa.bg

Турска военна техника и войници ще минат през България на път за Румъния

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Военна техника. снимка: Илюстративна, архив Снимка: Снимка: Архив

През днешния ден предстои по републиканската пътна мрежа да премине личен състав и техника на въоръжените сили на Турция. Придвижването е във връзка с участието им в учението Eastern Shield 2026 Exercise на територията на Румъния, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Автоколоните ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция".

През септември Министерството на отбраната отново информира за транспортиране на личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция, като причината и тогава беше учение в Румъния.

 

Военна техника. снимка: Илюстративна, архив

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