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146 пожара са потушени за 24 часа, един човек е пострадал

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146 са потушените пожари през изминалото денонощие. Снимка: Pixabay

Потушени са 146 пожара през изминалото денонощие, при които е пострадал един човек, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.

Екипите са реагирали на 184 сигнала за произшествия за времето от 00:00 до 24:00 часа на 3 октомври 2026 г.

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, от които 15 – в жилищни сгради, четири – в спомагателни, временни или паянтови постройки и четири – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 119 пожара, от които 85 – в сухи треви, горска постеля и храсти, и 29 – в отпадъци.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи с транспортни средства.

Регистрирани са и девет лъжливи повиквания.

146 са потушените пожари през изминалото денонощие. Снимка: Pixabay

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