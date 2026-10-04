Близки на убити баща и син 12 г. чакат да получат справедливост. Делото стига до последната инстанция - Върховния касационен съд, след което започва отначало, показа Нова тв.

През октомври 2014 г. 45-годишният Любомир и синовете му отиват на работа в шивашкото предприятие към Ихтиман. Малко преди да влязат, са нападнати от трима свои съседи. Свидители на жестокия побой стават техни близки.

"За пари ги убиха - за 200 лева", казва съпругата на починалия мъж и майка на убитото момче. 27-годишният Велко издъхва на място, а баща му 9 месеца по-късно, след като така и не излиза от дълбоката кома.

Подсъдими за двойното убийство са трима мъже от Ихтиман. Софийският окръжен съд го исъжда на по 13 г. затвор. Втората инстанция - Софийският апелативен съд, увеличава наказанието на по 18 години. Делото стига до Върховен касационен съд, но вмест окончателна присъда, процесът започва отначало.

"Причина за това е, че през цялото време, докато е текло производството на първата инстанция, едната от съдийките е била в отпуск поради временна неработоспособност, после и в отпуск по майчинство", обясни адвокатът на близките на починалите. Както и че делото се е гледало в съботни дни.

Наскоро делото започва отначало - от разпит на многобройни свидетели.