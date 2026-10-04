Проф. Кантарджиев: Нормална е засега обстановката с респираторните инфекции

Втората половина на ноември е нормално да се ваксинираш против грип, каза експертът

Засега епидемичната обстановка по отношение на респираторните инфекции е доста спокойна, каза по bTV проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Дано се задържи слънчево времето, ако хората са навън, ще се забави разпространението на респираторните инфекции. С идването на октомври започват някои вируси, които предизвикват кашлица, болки в гърлото. При децата обаче болките в гърлото се причиняват от бактерии, най често от една, която се лекува много успешно с най-евтините антибиотици, а те не се обичат нито от майките, нито от тези които ги изписват, каза проф. Кантарджиев.

Заради вирусите на мръсните ръце той препоръчва хигиена на ръцете - да се учат децата да мият ръцете, носната кърпичка в джоба и някой хремав ли е - без контакти с хората.

Ако се имунизираш за грип - 50% по малка вероятност да се разбоееш, ако се разболееш, 50% по-лесно ще прекараш заболяването, посочи проф.Тодор Кантарджиев. Мога да кажа това което казва министерството на здравеопазването - поради проблеми в производството на ваксина, ще се забави малко програмата за ваксиниране за грип с инжекции, но за носната ваксина за децата може от понеделник в контакт с общопрактикуващия лекар да се уговориш да ти ваксинира детето. Много е важно времето да се запази слънчево и да не се плашат хората за грипната ваксина, втората половина на ноември е нормално да се ваксинираш. Обикновено пикът на грипа последните години е в края на януари и началото на февруари, каза проф. Кантарджиев.