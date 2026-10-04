Цветан Цветанов: Най-вероятната причина за убийството на Филипов са неуредени финансови отношения

Това, което излагат от МВР по случая с Илиян Филипов - че имат задържан извършител и поне към настояшия момент няма друга подобна алтернатива на това, което е обявено - разполагат с доста доказателствен материал. Но за мен по-важното е това, което беше извадено от прокуратурата - че има личен мотив. Много е важно да се разплитат всички детайли около този личен мотив. Това коментира по Нова тв бившият вътрешен министър Цветан Цветанов за убийството на бизнесмена Илиян Филипов и действията на МВР след това.

Според Цветанов ако личният мотив е финансов, излизат много въпроси като по какъв начин задържаният и Филипов са имали такива сериозни отношения, дали тук не излизат финансови потоци, генерирани от престъпна дейност и са били изпирани от строителство или през част от официалните действия на Филипов. "Не трябва да се изключва възможността и за любовен триъгълник - убийството е извършено близо до дома на една дама, която, доколкото разбрах от медиите, е в напреднала бременност. Илиян Филипов е имал отношения с нея. Говори се, че Мегеров в миналото е имал отношения също с нея. Всичко това трябва да бъде изяснено. Говори се за версия и за черно тото", добави Цветанов.

За него най-вероятната причина за убийството на Филипов е неуредени финансови отношения. "Тук е въпросът на каква основа са те - дали са от престъпна дейност, или има някакви пари, които не са отчетени по надлежния ред, какъв е произходът на капиталите, които са влагани. Така че тук трябва да се свърши доса сериозна работа", обясни Цветанов.

По думите му убийството на Филипов не е било достатъчно дълго планирано, защото има много допуснати слабости. "А и бързото задържане на Мегеров означава, че е допуснал безброй много грешки", каза бившият вътрешен министър.

Бизнесменът Илиян Филипов беше убит на 30 септември малко след полунощ пред жилищна кооперация в пловдивския квартал "Христо Смирненски". 20 часа по-късно полицията в София задържа Славчо Мегеров, който е с богато криминално досие. Неведнъж е влизал зад решетките за редица кражби и грабежи, а има и присъда за убийство.

Днес следобед ще стане ясно остава ли зад решетките 51-годишният Славчо Мегеров или магистратите ще го пуснат на свобода. Прокуратурата ще внесе искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо сочения за екзекутор на милионера, а Окръжният съд ще заседава от 14 ч.

Мегеров е с обвинение по един от най-тежките членове в наказателния кодекс - за предумишлено убийство.