Гълъб Донев: Не забраняваме домашната ракия у дома, а съмнителна такава да се продава

Има смъртни случаи заради такава ракия, заяви вицепремиерът и министър на финансите

Амбицията ни е бюджетният дефицит за 2027 г. да е възможно най-близо до 3%

Правителството маха рекламата на хазарт от билбордите, ще изгаснат неоновите светлини на казината и игралните зали

Дори да не намалеят цените, няма да бъдат толкова бързо повишавани, обясни Донев

Не бе разбрано това, че целта на тези промени не е да се забрани употребата на домашна ракия и ползването й в семейството. Забраната е да се продава в стопански обекти, защото това се случва. Много хора увредиха здравето си и застрашиха живота си. Има и смъртни случаи заради такава ракия. Идеята беше да се забрани продажбата на ракия със съмнително качество, която застрашава живота на хората.

Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев пред БНТ. Според него голяма част от негативните коментари за планираните законови промени са били насочени към текстове, които и в момента са в закона.

Спорните промени са предложени за Закона за акцизите и данъчните складове и засягат държането и търговията с домашен алкохол. По време на парламентарния контрол в петък, Донев заяви, че текстовете ще бъдат редактирани, за да се премахнат всички възможности за двусмислено тълкуване от страна на контролните органи.

Новите текстове предвиждат ограничение за държане на етилов алкохол от лица, различни от лицензирания производител и членовете на неговото семейство. Бяха отправени нееднократно критики, че с подобни разпоредби държавата на практика забранява почерпването или съхранението на ракия при роднини и съседи.

"Има механизъм за проверки - прави се през агенция "Митници". Алкохолът, който влиза в пазарната мрежа е с бандерол, а всичко, което води, че е качествен, гарантира държавата. Всичко, което се приготвя за домашна употреба може да си пие, но не може да се продава в стопанските обекти", обясни вицепремиерът.

Той заяви, че в момента във финансовото министерство се прави идентифициране на нови източници за приходи и намаляване на разходи за бюджет 2027. Целта е да бъде гарантирано, че той ще бъде вместен в 3-годишната бюджетна прогноза.

"Работим за 3,8% дефицит, които да свалим до границата от 3%, за да успеем да приключим процедурата по свръхдефицит, която е изключителна тежест за България. Амбицията ни е да направим така, че да сме възможно най-близо до 3-те процента", категоричен бе Донев.

Той коментира и очакваните законови промени, свързани със забраната на рекламата на хазарт, които премиерът Румен Радев обяви, че ще се правят. Според вицепремиера тази реклама ще остане по стадионите, спортните зали и екипите на спортистите, но няма да се разполага по билбордовете, както досега.

"Ще изгаснат светлините по казината и игралните зали, няма да ги има тези неоновите светлини, които привличат вниманието на хората. Целта е да предпазим хората от зависимостите, които се формират от хазарта, не да пълним бюджета. Няма да бъдат загубени толкова работни места, нито ще се загуби приходът в бюджета. Следим и незаконните сайтове за хазарт, надявам се мерките да доведат до положителен резултат", каза той.

За големия ръст на цените финансовият министър каза, че те се вдигат от много фактори, сред които геополитическите конфликти и най-вече войната между САЩ и Иран, която засяга стратегическа търговска зона.

"Увеличихме пенсиите според швейцарското правило, увеличили сме и заплатите, но това оказва своето влияние върху инфлацията", заяви Донев.

Според него през октомври и ноември ще се нормализират цените на горивата.

"Вече имаме позитивни промени в ръста на цените, те започнаха да се задържат. Дизелът мина 2 евро, но веднага след това спадна под тази психологическа граница. Дори да не намалеят цените, няма да бъдат толкова бързо повишавани", категоричен бе той.

За поредния дълг, изтеглен от правителството, вицепремиерът обясни, че това е стандартна процедура, когато има бюджетен дефицит.

"Той (дефицитът - б.р.) не е рожба на сегашното управление, той е поради приеманите и водените дългосрочно политики. Няма как да се променят политики, които касаят доходите на хората и покупателната способност. До края на годината трябваше да се справим с ръста на всички разходи, почнахме с дефицит 7,4%, постепенно стигнахме до 5,7%. Трябва да покриеш плащанията от бюджета за това, което не можеш да осигуриш с приходи от данъци и такси. Тези 2,250 млрд. евро са за разплащанията по ПВУ, гарантиране на финансовата стабилност на системата, ще се разплатят и проекти,което ще даде възможност да разплатим и пенсии, и заплати до края на годината", каза той.

"В момента имаме 2,8% дефицит. Всяка година се получава една и съща сцена: последните 3 месеца от годината има най-много плащания по бюджета, тогава са концентрирани. Имаме и много социални плащания - помощи за отопление, пари за зимно почистване на пътищата. Ще дойде време и за разплащане на всички проекти по общинската инвестиционна програма, затова е нормално да са повече плащанията. Ще постигнем заложения дефицит, целта ни е да не прехвърляме плащания за тази година, за догодина, което като практика доведе до големия дефицит сега", заяви финансовият министър.