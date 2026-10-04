Съдът решава дали да пусне на свобода арестувания за убийството на Илиян Филипов

Разследващите обявиха "неуредени финансови отношения" като мотив за екзекуцията, но мнението на пловдивчани не е единодушно

Две от децата на бизнесмена се сбогуваха публично с баща си, стотици изказаха съболезнования

Днес следобед ще стане ясно остава ли зад решетките 51-годишният Славчо Мегеров, арестуван за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, или магистратите ще го пуснат на свобода. Прокуратурата ще внесе искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо сочения за екзекутор на милионера, а Окръжният съд ще заседава от 14 ч.

Мегеров е с обвинение по един от най-тежките членове в наказателния кодекс - за предумишлено убийство. От прокуратурата съобщават, че според събраните до момента доказателства около 1 ч. през нощта на 30 септември той прострелял Филипов в жилищна кооперация. Първоначално обаче разследващите твърдяха, че покушението е извършено на паркинга пред сградата. След сигнал на телефон 112 на място пристигнали полицейски и медицински екипи, които обаче единствено констатирали смъртта на 53-годишния мъж. По информация на "24 часа" фаталният куршум е попаднал между очите на известния бизнесмен, което веднага навело разследващите на мисълта, че жертвата и убиецът са се познавали, тъй като за целта трябва да е стреляно отблизо.

ДАНС, Главна дирекция "Национална полиция", ГДБОП и пловдивските униформени обединиха сили и още в същия ден задържаха заподозрения. Той действително познавал Илиян Филипов, като от прокуратурата обясниха, че поводът за разстрела бил личен - неуредени финансови отношения. Макар да е реабилитиран, Славчо Мегеров е с богато криминално минало. Зад гърба му са редица кражби и грабежи, има и присъда за убийство в дискотека от 90-те години. Преди покушението, последно бил разследван тази година за кражба на инвестиционно злато на стойност близо 2 млн. евро. Макар от прокуратурата да обявиха версията за спор за пари, шефът на полицията в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов не изключва в хода на разследването да изскочат доказателства за поръчково убийство или пък още хора да бъдат привлечени към наказателна отговорност.

Междувременно дни след разстрела на Илиян Филипов, той продължава да е тема номер едно за пловдивчани. Всеки спекулира с най-различни версии, като много хора спекулират, че екзекуцията на бизнесмена може да е много по-заплетена, отколкото изглежда. Макар разследващите да обясниха, че бременната му приятелка, която той изпратил до жилищната кооперация, е подала сигнала на телефон 112 и да бяха категорични, че тя не е познавала извършителя, мнозина вярват, че всъщност тя е насочила органите на реда към Мегеров и така са успели да го заловят бързо. Други, които държат на версията за поръчково убийство в стила на 90-те години, спрягат имената на различни бизнесмени, които през годините са имали конфликти с Филипов. Сред теориите бяха още спор за трафик на наркотици, черно тото и дори политическа връзка, като всеки пловдивчанин има своето виждане, което обсъжда с близки и познати.

Отделно от спекулациите защо е екзекутиран един от най-влиятелните бизнесмени, социалните мрежи са пълни с мили думи по негов адрес, както и със съболезнования към близките му. Вечерта на 1 октомври дъщеря му Александра Филипова се сбогува с баща си, като публикува дълъг пост, описващ го като трудолюбив и обичащ човек. По думите на младата жена той винаги търсел как да помогне на всеки, без да дели хората. "Ако чуеше за несправедливост, все се намесваше, приемаше я за своя. И се бореше. Не стихваше. Не спираше", написа тя.

Александра се карала на баща си, че работи много и го подканвала да гледа повече себе си и здравето си. "Той ме уверяваше, че всичко е наред и той е добре. Истината е, че наистина беше добре. Това беше неговото "спокойствие" - да не почива. И не почиваше. Постоянно мислеше, работеше, питаше, говореше", добави тя.

На следващия ден от официалния профил на ПИМК беше разпространено и обръщение от сина на Илиян Филипов Костадин. Той благодари на всички, които подкрепят семейството в тежкия момент, на МВР за светкавичната реакция и на покойния си баща за всичко, което му е дал и на което го е научил. "Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила, воля и отговорност, на които ти самият ни научи. Твоят невероятен дух, силата ти и всичко, което си постигнал, остават наш пример и наша посока", написа Костадин Филипов.

И двете публикации бяха бързо залети с подкрепящи коментари както от близки, така и от хилядите служители на Илиян Филипов, които също си спомнят с добро за бизнесмена.