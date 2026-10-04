Директорът на "Шипка-Бузлуджа": Паметникът не е от гранит, а от доломит

„Последният ремонт в такъв мащаб беше извършен в началото на 80-те години на миналия век в периода 1981-1982 г.", каза по bTV директорът на Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов.

През 2015 г. той иска да бъде направена проверка на състоянието на паметника. Тогава е установено, че той не е отразен на кадастралната карта и не му е бил съставен акт за държавна собственост.

„Това бяха първите задачи, които трябваше да решим. В началото на 2018 г. обявихме, че паметникът вече притежава акт за публична държавна собственост. Това е ключов документ, който позволи проектирането, което предстоеше да се направи, да се извършва съгласно закона", обясни Ангелов.

В рамките на 2018-2022 г. приключва изработването на проекта. За този период е изработен технически паспорт на Паметника на свободата. Следващата документация е предварително проучване и задание за проектиране, което по закон е съгласувано от Министерството на културата. Въз основа на него е трябвало да се изработи проекта за консервация и реставрация.

През 2020 г. внезапно са се откъртили три масивни каменни блока и това е наложило да се промени плана за действие.

„Беше направено пълно обследване на състоянието на паметника и след това е изработен проекта за консервация и реставрация в две фази. Те са съгласувани с министъра на културата", поясни Ангелов.

Обследването е показало, че конструктивно паметникът е здрав и няма отклонение по вертикалната му ос. Основният проблем се е оказало състоянието на каменната облицовка.

„Той не е изграден от гранит, както чувам, че се говори, а от местен камък – доломит. Проблемът с този камък е, че водопропусклив. Когато влезе вода, през зимата тя замръзва и лека-полека с години отслабва здравината на камъка", поясни директорът на Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа".

Обследването е показало, че трябва да бъдат подменени около 380 облицовъчни каменни блока.

„Другият проблем е проникващата влага. Тя прониква по един начин – през компрометираните фугиращи смеси. Разписана е технология за реставрация и консервация, която трябва да бъде изпълнена и след това този проблем да бъде ограничен", обясни още д-р Чавдар Ангелов.

Паметникът ще бъде изцяло префугиран, а тези 380 каменни блока ще бъдат прегледани още веднъж и ще се преценява за всеки отделен камък дали да бъде подменен, или ще бъде използван друг способ, за да бъде укрепен и да остане оригиналният камък на място.

Относно обвиненията, че се взимат камъни и се свалят надолу с камион Ангелов обясни, че става въпрос за демонтажа на северното стълбище. Проектът предвижда то да бъде демонтирано.

„Целта е да бъде освободена изцяло основата на северната стена, тъй като част от нея се закрива от стълбището. Така тя ще бъде обработена. Стълбището е изградено върху каменно-земен насип, който непрекъснато се свлича с годините. Проектът предвижда да бъде отлят стоманобетонен фундамент, върху който да се върнат оригиналните облицовъчни части от стълбището", обясни Ангелов.

Оригиналните облицовъчни части на стълбището са номерирани и прегледно са наредени западно и южно от Паметника на свободата в границите на самата строителна площадка, уточни той.

„Това, което се извозваше с този камион, е този каменно-земен насип под самото стълбище", поясни директорът на Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа".

Максималният срок за приключването на ремонта е началото на септември 2029 г.