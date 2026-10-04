Арх. Любо Георгиев: Какво да има на мястото на паметника на Съветската армия не трябва да решават двете най-поляризирани групи

Различното отношение към градоустройството е изискването да има инфраструктура - улици, паркинги, детски градини, зелени зони

По проекта за реките на София започваме с Владайската река, линейният парк край нея ще повиши качеството на живот в северната част на града, която бе подценявана години наред

"Кадровата политика се решава от кмета. Нали не ви питам защо История.бг не е с предишния водещ", каза с усмивка в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ арх. Любомир Георгиев, зам.-кмет на София по градско планиране и развитие. Той бе попитан от водещия дали няма само той и кмета Васил Терзиев да останат на "Московска", след като за няколко дни трима зам.-кметове освободиха местата си. Става дума за Никола Лютов, Виктор Чаушев и Иван Гойчев.

"На мястото на двама от трима бяха назначени още същия ден. С отговорно отношение човек може да намери необходимите кадри.

В ръководния екип съм от 8 месеца - доста неща са свършени, особено преминавайки през кризи като тази за отпадъците и изходът е по-добър, отколкото преди това. Има в момента доста ясна програма за придобиване на нови превозни средства, за ремонт на публична инфраструктура, има одобрен заем, подготвени проекти и през пролетта се започва с реализацията им.

Има прогрес в липсата на места за детски градини - с няколко хиляди надолу са. Има повече фокус в цялостното планиране, а не планиране на парче - има проекти за планове, входирани при нас, но изискваме обезпечаване с инфраструктура. Това е различно отношение към градоустройството.

Има и недостатъци - все още можем да направи така, че да работим като система", заяви арх. Георгиев. Той отбеляза, че за оставащата една година от мандата ще се положат усилия за довършване на някои от плановете, стояли по 15-20 г. Фокусът е бил в частичните планове, но така не се прави градоустройство.

"Какво да има на мястото на паметника на съветската армия в София в края на годината ще сме готови със заданието. Направили сме представително социологично проучване, правим анкета в самия парк, дискусии със специалисти по културология, озеленяване, градоустройство и др. Тази база ще отговори на въпроса каква Княжеска градина искаме да има. Имаше дебат преди седмица - то май беше надвикване на най-поляризираните групи. Видя се, че на всички им е писнало това да е поляризиращо място и всички искат да бъде място за отмора, за приятно прекарване и то красиво.

Всяко място е с наслояване в годините назад. Има места с настроение, с история - не трябва да я заличаваме, а да има знаци какво е имало на това място. Писнало е на хората, че трябва да се прекланяме на това място на някого или на нещо. Трябва да разказва какво е имало, но не да е гробница, мемориал - там е центърът и има история назад. Но трябва да остане мултифункционално място, а не място за преклон. Да бъде освободено от място за преклонение, но там може да има знак че е имало такъв паметник или елемент от този паметник. Може да се използва пиедесталът за съвременно изкуство - има такъв пример в Париж", предложи зам.-кметът на София.

Той обясни, че преди 15 г. е приет ОУП, който позволява много строителство. Сега за да се определят границите, трябва да се изисква инфраструктура - улици, канал, детски градини, зелени зони, паркинги. И дългосрочното решение е създаване на фонд благоустройство.

Арх. Георгиев разказа за проекта за реките на София.

"Перловската ние сме я превърнали в канал, а тя два пъти в годината може да отнесе всичко. Не искаме Темза, а реки, които имат природен характер. Около софийските реки ще изградим паркове - първа е Владайската. Тя минава през няколко квартала на целия град. Няма смисъл да са плавателни, те и в момента има живот - реките работят като екосистема. На Владайската ще изградим линеен парк - да караш колело или да тичаш, това ще повиши качеството на живот в северната част на София, която е неглижирана години наред.

Бих работи за формиране на данъчните ставки да се обвързани със градската среда - ако ги увеличим на калпак не е управленско. Да зависят от наличие на метро, парк, училище - така ще са набавят средства за благоустройство. Ремонт със заем не е устойчиво", обобщи арх. Любомир Георгиев.