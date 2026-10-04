ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ботьо Ботев: Смятам, че няма поръчителство при уби...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23671647 www.24chasa.bg

Разградчанин стреля с въздушна пушка по шумни момчета пред блока си

620
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
60-годишният разградчанин стрелял по момчетата с въздушна пушка. СНИМКА : Архив

В Разград задържаха мъж, стрелял с въздушна пушка по момчета заради шум пред блок. Сигналът за изстрелите е получен около 21:20 ч. снощи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

При предприетите действия за изясняване на случая е установено, че 60-годишният мъж е стрелял с въздушна пушка и е отправял обидни думи, закани и заплахи към група непълнолетни момчета, които вдигали шум пред жилищен блок в квартал „Водна централа“.

Мъжът е задържан в Районното управление в град. По случая е започната проверка, допълват от ОДМВР - Разград.

В края на юли полицията задържа 26-годишен след стрелба с газ-сигнален пистолет на булевард в Разград. В началото на февруари младежи от Кубрат бяха глобени след скандал и стрелба с газов пистолет пред жилищен блок, след като с действията си нарушили обществения ред. В края на декември пътници в таксиметров автомобил предизвикаха с поведението си шофьора да извади пистолет. 

60-годишният разградчанин стрелял по момчетата с въздушна пушка. СНИМКА : Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха