Ботьо Ботев: Смятам, че няма поръчителство при убийството на Илиян Филипов

Импулсивна ситуация, дано не греша, много факти говорят за черезвичайност на ситуацията, която е възникнала на база взаимоотношения и конфликти, изникнали между тях. Това коментира криминалистът Ботьо Ботев по bTV за убийството на Илиян Филипов. За него бе задържан заподозреният Славчо Мегеров.

"Странно е какви и защо са били тези отношения на една личност обществено известна - на убития, с такъв човек, действията на когото са неадекватни. Онова което е извършвал, много бързо е било разкривано, много бързо е получавал съответните наказания", коментира за Мегеров Ботьо Ботев.

"Може през годините да са имали някакви комуникации, можел е да оцени какво е представлявал този негов "приятел". За мен от това, което е постъпило като факти не е имало поръчителство, убиецът е действал самосиндикално, каза Ботьо Ботев.

Няма условия за връщане на "мутренските времена", тези времена отминаха", смята криминалистът.

Обвиненият за убийството на Илиян Филипов е разследван за кражба на 1 кг инвестиционно злато, но още не е обвинен. Това съобщиха от районната прокуратура в Пловдив в петък.

Ден по-рано вътрешният министър обяви в парламента, че Славчо Мегеров е бил задържан от полицията на 15 юни 2026 г., предложено е на прокуратурата да бъде обвинен, но делото е иззето от МВР и е дадено на следовател. Прокуратурата потвърждава това, но посочва, че тогава не е имало достатъчно доказателства, че Мегеров е извършител на кражбата.

Следователят е наредил жилището на Мегеров да бъде обискирано, от него са иззети две устройства със записи от камери и мобилен телефон. Те са предадени за експертиза на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП на 22 юни - седмица след задържането и освобождаването на Мегеров. Резултатите обаче били предадени на следователя на 30 септември. На този ден в 1 ч след полунощ беше убит Илиян Филипов. Между двете събития обаче няма връзка.

Филипов е убит с два изстрела. Вторият бил в главата. Убиецът му го причакал го в сграда, която бизнесменът притежавал. Сигналът за убийството е подаден около 1 часа през нощта.

Филипов е бил прострелян в собствен имот, представляващ къща в района на Гребната база на Пловдив. Цялата зона е отцепена от полиция. Убийството е станало близо до комплекс "Орхидея". Служители на реда разпитват живеещи наоколо.

Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството. Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив.

Той е собственик на ФК "Ботев" (Пловдив). Името му е свързано и със строителството на стадион "Христо Ботев", известен като Колежа.