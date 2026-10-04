Борисов: Ако управлява ГЕРБ, махаме безумните данъци и няма да броим компота и ракията

Пребутилирай и пиши "компот от сливи", посъветвал той свой познат от Габрово

Да обложат домашните яйца от кокошка не са се сетили, ще почнат да описват и сливите, да правят сметка колко литра ракия ще направят с тях хората, заяви лидерът на ГЕРБ

Тази война показа, че танковете и самолетите вече са отживелица. Това е като едно време срещу лъка и стрелата да изкараш пушката, каза той

Когато при мен се вдигна бензинът с 10 стотинки, имаше бурни протести с G-класи, ламборгинита и т.н., а сега двойно се вдигна - дори не се коментира

Намерили сте църква да се помолите, ходете Радев да го молите. Вие по стар навик идвате при мен

Ако ГЕРБ е в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати, няма да ходим да броим шишетата ракия, туршия, компоти. Няма да дадем на комунистическите доносници от ДС да скарат съседите, защото сега ще има донос - бонус.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е в Русе за среща с младежи от академията на партията "Новите умове". Той коментира спорните промени, предложени за Закона за акцизите и данъчните складове, които засягат държането и търговията с домашен алкохол.

Новите текстове предвиждат ограничение за държане на етилов алкохол от лица, различни от лицензирания производител и членовете на неговото семейство. Бяха отправени нееднократно критики, че с подобни разпоредби държавата на практика забранява почерпването или съхранението на ракия при роднини и съседи. По време на парламентарния контрол в петък, вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че текстовете ще бъдат редактирани, за да се премахнат всички възможности за двусмислено тълкуване от страна на контролните органи. По-рано днес пред БНТ финансовият министър обясни, че целта на тези промени не е да се забрани употребата на домашна ракия и ползването й в семейството, а да се продава в стопански обекти. Според него ракията със "съмнителен произход" крие рискове за здравето на хората, като има и смъртни случаи, предизвикани от такъв тип алкохол.

"Гълъб Донев каза, че няма да проверяват. Но те обикалят пазарите, обикалят мазетата. За едно шише - 1000 евро, за 5 вече ще го бият. ГЕРБ никога не е вдигал данъци и няма да ги вдига. Миналата година НАП, "Митниците" и МВР събраха 7 млрд. евро повече пари в хазната от контрабандата. Нали обясняваха, че много се крадяло, къде са им тези 7 млрд. евро тази година? Коя контрабанда ги изпапа сега, та взимат още 10 млрд. евро отгоре дълг", запита Борисов.

Лидерът на ГЕРБ разказа пред младежите в Русе, че негов познат от Габрово му звъннал да пита какво да прави, защото пазел домашна ракия от дядо си за децата си. "Казах му - пребутилирай и пиши "компот от сливи", заяви той.

"Да обложат домашните яйца от кокошка не са се сетили, ще почнат да описват и сливите, да правят сметка колко литра ракия ще направят с тях хората. Те и за виното сигурно нещо ще измислят", каза още Борисов.

"Заплатата в България е колкото в Германия, затова един по един бизнесите напускат. И заради новите данъци плашат и пропъждат инвеститори, защото ставаме непредсказуеми. Научават се да пият ракия, и сега като не могат да пият в домашни условия, се притесняват", заяви той.

"Всичко направено добро в България, е от ГЕРБ. Имали сме и грешки, понесли сме си шамарите, взели сме си поука и сега се съревноваваме с останалите. С това задължаване вървим към гръцкия сценарий. Икономиката ни продължава да расте, но и инфлацията расте, а хората обедняват. Уникални сме, колкото по-лошо става, ние сме по-добре. За рекордите на "Гинес" сме", пошегува се той.

"На последните избори хората дадоха право на Румен Радев еднолично да взима тези решния. Европа се тресе по няколко линии, не виждам как ще се преодолее това. Хората ги е страх от войната, тя става все по-ужесточена и кръвопролитна, и се разваля най-важната инфраструктура - енергетика, заводи, нефтената индустрия на Русия. Там дефицитът на горива вече е видим, това ужесточава всички, неслучайно ударите се пренесоха в Киев и навътре в Русия. Хората в Европа ги е страх, и нас ни е страх. Всички сме за мир. Тази война показа, че танковете и самолетите вече са отживелица. Това е като едно време срещу лъка и стрелата да изкараш пушката. Сега има прихващащи ракети, дронове, роботи. Всичко се променя", коментира Борисов.

Според него вторият бич в Европа е миграцията. И за пореден път повтори, че благодарение на ГЕРБ в България незаконна миграция не е имало.

"Друг проблем е рецесията, това европейското да подпомагаме държавите от бившия съветски блок, избледнява на фона на вътрешните проблеми в тези държави - високи цени, недостиг на горива, липса на работна ръка. За мен е груба грешка, че се освободи нафтата. Газ за Европа ще има, но по-скъп, бензин ще има, около 500 млн. тона ще излезе дефицитът в нафтата. Като управляваше ГЕРБ при кабинета "Желязков" освобождавахме нафтата от резерва. Сегашното правителство взеха решение сега да се изнася навън тази нафта, точно когато ще стане дефицит зимата. Тя е преработена при цена на петрола под 108 долара за барел, чиста е, може да се пусне по бензиностанциите. Това някой много ще се облажи, вместо да я продават на хората по-евтино на бензиностанциите", каза още лидерът на ГЕРБ.

И допълни: Проблемът ще дойде с дефицита на този продукт, нищо не го налага да е така. Да продадат, да получат големите комисионни за сметка на всички.

"Истински им завиждам за този огромен комфорт, който им се осигурява. Защото когато при мен се вдигна бензинът с 10 стотинки, имаше бурни протести с G-класи, ламборгинита и т.н., а сега двойно се вдигна - дори не се коментира. Когато Орешарски взе 800 млн. лв. кредит, падна. Откакто е дошъл Радев един път взе 3,8 млрд. евро, във вторник взе още 2,25 млрд. Попитах партията кой знаеше, оказа се, че никой не знае. Бюджетът е за 10 млрд. нов дълг. С това темпо догодина само лихвите по него ще са 1 млрд.", заяви Борисов.

Той разказа, че много предприемачи са ходили при него в последните дни, за да го молят за съдействие за различни проекти и инвестиции.

"Намерили сте църква да се помолите, ходете Радев да го молите. Вие по стар навик идвате при мен", коментира той. И допълни: "Българите влизат в такъв режим, в който цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Щом ви харесва - нека задлъжняват. Когато отидохте да гласувате, го направихте да е обърната лодката, а това ще се случи много скоро, ако продължава това темпо".

"В България не можеш да сформираш изречение, без да ми споменеш името или ГЕРБ. Малко може да се шегувам, но след като в Пловдив напусна общински съветник, когото аз не познавам, а с вписването му в листата ни направихме услуга на ВМРО, се изписаха заглавия "Разпада се ГЕРБ". Затова и имаше голямо разочарование след срещата с Живко Тодоров във вторник, като видяха, че сме заедно. На кмета Терзиев в София избягаха 13 заместник-кмета, във Варна - 6. Видяхте ли някъде заглавие "ПП и ДБ се разпадат", да се видят тия, които го говорят. Що всеки се занимава с ГЕРБ, като се разпада", запита той.

Отново напомни, че партията му няма да даде непоискана подкрепа за президентските избори. И заяви, че сякаш няма предизборна кампания "сега като ни няма ГЕРБ".

Запитан за познанството си с убития бизнесмен Илиян Филипов, лидерът на ГЕРБ цитира вътрешния министър Иван Демерджиев: "Познавам го като познат човек, когото познавам", който отговори така на въпрос дали е бил адвокат на Филипов и познавал ли го е.

"С него сме се виждали на срещи с бизнеса в Пловдив, като строихме стадиона на Ботев беше един от изпълнителите. Нищо по-различно от това. Надали има човек в България, който да не го знае, никога не е било тайна", допълни Борисов.

"Считам, че понеже съм позитивен човек, когато няколко президенти са там, това е добър знак. Станишев, Кирил Петков, Денков - също. Това беше един ден, в който политическата класа показа, че ако има нещо значимо, се обединява", каза той за вчерашната официална церемония по посрещането на костите на цар Самуил, по време на която камерите показаха как Борисов първо разговаря с президентите Петър Стоянов, Георги Първанов и Росен Плевнелиев, а след това и с бившия премиер Кирил Петков.

"Премиерът Радев лично се обади, аз съм институционален човек - приех и отидох. Поклонихме се, приветствахме това, което много правителства са правили. Разбира се, позитивът отива при последния, но това е животът", каза още той.