Задържаха Юлиян Янков-Картофа, заплашвал Георги Кандев

Юлиан Янков - Картофа е задържан в Гърция след подадена информация от българското МВР, научи "24 часа". Гръцките власти са действали веднага по сигнала и той е арестуван и отведен в арест.

Янков беше обявен за издирване по времето, когато главен секретар беше Георги Кандев, след акция в негови обекти. По-късно Кандев дори обяви, че Картофа го заплашва.

Юлиян Христов-Картофа бе избягал от страната и бе обявен за издирване с европейска заповед за арест. Това става ясно от съобщение на Апелативната прокуратура в Пловдив в края на юни.

Бизнесменът стана известен преди парламентарните избори като собственик на фирмата монополист в пътната помощ, за която плаща държавата. Дори бившият главен секретар на МВР Георги Кандев публикува видео, с което предупреди, че го заплашват, за да не разследва дейността на Картофа, който бил много близък със Светлозар Лазаров, също бивш главен секретар на МВР от 2013 и 2015 г.

Тогава от прокуратурата в Стара Загора обавиха, че разследват Картофа за присвояване на скъпи автомобили - "Мерцедес", "Ферари", "Ламборгини", "Порше", както и репатраци за извозване на катастрофирали коли. Всъщност те били отдадени на Картофа на лизинг, но той спрял да плаща и отказал да ги върне. Христов вече е осъждан в миналото, лежал е в затвора, но е реабилитиран.

Юлиян Картофа е призоваван много пъти за разпит и привличане като обвиняем от прокуратурата и полицията в Стара Загора, но не се явил. Първо го обявили за общодържавно издирване, но то не дало резултат.