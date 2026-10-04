Един загинал и 25 ранени в катастрофи за последните 24 часа

Един човек е загинал, а 25 са ранени при 18 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.
Един човек е пострадал при едно тежко и 21 леки произшествия в София.
От началото на месеца са загинали петима души, а 70 са ранени при 59 катастрофи.
От началото на годината при 5223 пътни инцидента 374 души са загубили живота си, а 6470 са ранени.
При сравнение с данните за 333 загинали през същия период на 2025 г. се отчитат 41 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година, уточнява БТА.