Социалният министър: Ще предложа най-високия размер на минимална заплата

Нашата цел ще бъде да се доближим до максимално високия праг на формулата, която беше определена с изменения в Кодекса на труда, каза по отношение на нивото на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г. министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред БНР.

Тя припомни, че възможният най-висок размер е 672,80 евро. „Това ще бъде и моята цел в приложенията към Министерството на финансите“, заяви Ефремова. По думите ѝ вече се правят изчисления за възможните нива и размери на минималното възнаграждение за 2027 г.

Ефремова посочи, че минималната заплата се отразява както на приходите, така и на разходите на целия държавен бюджет, затова ще бъдат взети предвид всичките му параметри.

Към момента имаме различни изчисления с различни варианти на минималното възнаграждение. Направени са допускания както с максималния размер, така и с малко по-нисък размер от 660 евро. Имаме и изчисления какво се случва при още по-ниски размери, обясни тя.

„Независимо колко добре изглежда автоматичното увеличение, свързано само с един параметър, който не отчита никакви икономически реалности, в крайна сметка имаме номинално повишение, което е в изключителна полза на хората, защото се повишават техните възнаграждения, но в един момент се оказва, че нито икономиката, нито работодателите, нито държавният бюджет могат дълго време да поддържат такова ниво на автоматично нарастване на МРЗ“, обясни Ефремова, попитана за четирите елемента, които ще формират минималната работна заплата.

Хубаво би било разговорът в България да не е само по отношение на минималните възнаграждения, а за това да намалява броят на хората, които са на минимална заплата. Това е истинският разговор, когато говорим за пазара на труда, смята Ефремова.

Пазарът на труда изисква все повече квалифицирани кадри. Всички работодатели се оплакват, че няма хора, а в същото време има регистрирани в бюрата по труда над 150 000 души. Половината от тях са с основно или изобщо никакво образование и това е големият проблем, обясни социалният министър.

Когато говорим за възнагражденията, трябва да говорим за това какво можем да работим, имаме ли квалификация, имаме ли възможности да я повишаваме и имаме ли умения, за да получаваме по-високи възнаграждения, отбеляза Наталия Ефремова. По думите ѝ отговорните институции осигуряват много възможности за квалификация, като обучения, които са достъпни, свободни и безплатни, но все още не са добре посрещнати от хората и не се търсят.

Приоритетите на правителството в социалната политика за бюджета за 2027 г. са, на първо място, подсигуряването на всички плащания за хора в уязвимо положение. Предвидени са и съответните мерки за въздействие – безработният да бъде насочен към обучения, майките да имат малко по-добро ниво на обезщетение през втората година на майчинството, което е заложено в бюджета, а хората с увреждания да продължават да получават подкрепата си.

„Ще започнем и работа за това хората, които могат да полагат труд, да бъдат обезпечени с обучение и след това с намиране на подходяща за техните възможности работа“, заяви Наталия Ефремова. Тя посочи, че в бюджета за 2027 г. ще се работи в две посоки – хората и обезпечаването на социалните плащания.

Социалният министър обясни, че ѝ се иска да започне да се говори за промяна, при която социалната система да не е пасивна, давайки само разплащания, а да бъде малко по-активна. „Да работим с хората, да завъртим около всеки един човек и неговата конкретна нужда така системата, че да му дадем въдицата, а не просто да го нахраним“, каза Наталия Ефремова.