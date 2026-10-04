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58 кг наркотици, контрабандни цигари, оръжия и мигранти са заловени в операция с българско участие

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Директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов

Контрабанда на наркотици, оръжия и фалшиви стоки, както и трафик на нелегални мигранти са разкрити при международната операция „Балкански мост II“, съобщиха на брифинг на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ директорът на ГД „Гранична полиция“ Антон Златанов и заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

Акцията е продължила една седмица и е приключила днес, пояснява БТА. В нея са участвали Главна дирекция (ГД) „Гранична полиция“, Агенция „Митници“, Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, митниците на Федерална република Германия, служители на службите на САЩ, Франция, Австрия и Италия и наблюдатели от Япония, Гърция и Румъния. Операцията е протекла на всички български гранични пунктове и преходи. 

Открити са седем нелегални лица от трети страни, укрити в тайници, над 58 кг наркотични вещества, над 300 000 къса цигари без бандерол, 58 680 течности за електронни цигари, над 22 300 фалшиви текстилни изделия, 9000 парфюма, тоалетни води и козметични продукти, 1750 опаковки лекарствени средства, две гумени лодки за трафик на мигранти през Ламанша от Франция за Великобритания и над 1130 части за огнестрелни оръжия и муниции, както и други забранени стоки. Това показват обобщените данни от операцията.   

   

Директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов

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