Хора на ромската махала в Кюстендил протестираха срещу разпространението на наркотици

Жители на ромския квартал „Изток“ в Кюстендил се събраха днес на мирен протест срещу разпространението и употребата на наркотични вещества. Организаторите призоваха местната общност за по-активни действия за справяне с проблема, който по думите им засяга все повече семейства в квартала.

Един от организаторите на проявата – Стефан Лазаров, който е и местен общественик, заяви, че употребата на наркотици вече има тежки последици за много семейства в квартала. Той посочи, че познава проблема и от личен опит, тъй като зависимостта е засегнала и неговото семейство, пояснява БТА.

По думите му приблизително 100 души в квартала, където живеят около 11 хиляди души, са зависими от наркотични вещества, а между 100 и 150 души са преминали от употреба на марихуана към по-тежки наркотици. Лазаров изрази тревога и от това, че по негови проучвания около 300 момчета и момичета употребяват марихуана, а деца в четвърти клас вече пушат вейпове.

Лазаров отбеляза, че проблемът не е характерен само за Кюстендил. „Този проблем е повсеместен за ромските квартали в цялата страна“, каза Лазаров. Той призова онези, които продават дрога, да помислят за децата и изтъкна, че жертва могат да станат и близки на самите дилъри. „Нека тези продажби да останат в миналото. Ще ви намерим работа. Няма по-хубаво от това да спиш спокойно“, каза още ромският общественик. Той призова местната общност да даде шанс на тези момчета и да им помогне да живеят нормално, както и да се търсят начини и програми за лечение на зависимите, за да могат да се излекуват.

По време на протеста се изказаха родители на зависими младежи, както и млади хора, които се борят със зависимостта. Те настояха за повече възможности за лечение и подкрепа. Силвия – една от участниците в протеста, заяви, че проблемът с наркотиците отнема живота на млади хора и призова жителите на квартала да бъдат по-активни в търсенето на решения. „Двайсет години съм свидетел как пред очите ми се продават наркотици като бонбони“, каза Силвия.

Участниците се обединиха около необходимостта от по-ефективна превенция, лечение на зависимите и ограничаване на разпространението на наркотици сред младите хора.