След завръщането на костите на Самуил: рекорд за участници в похода "По стъпките на Самуиловите воини"

Рекорден брой – над 1500 души от цялата страна – участваха в 13-ия национален поход „По стъпките на Самуиловите воини“ край Петрич, съобщи БТА.

Участниците преминаха петкилометровия исторически и туристически маршрут от Националния парк-музей „Самуилова крепост“ до село Ключ. Походът традиционно се организира в първата неделя на октомври и е посветен на делото и управлението на цар Самуил. Маршрутът преминава през района на някогашната крепостна стена, където са се водили сражения между българската и византийската армия.

„Никога не сме го разбирали точно като туристически поход. По-скоро като памет, защото всичко от Самуилова крепост до Подгорските села е свързано с голямата, съкрушителна битка в тази местност“, каза кметът на община Петрич Димитър Бръчков. По думите му провеждането на похода непосредствено след завръщането на тленните останки на цар Самуил в България придава различно емоционално значение на инициативата. „В дни като вчерашния и днешния, когато тленните останки вече са в родната България, това придобива едно много различно значение и заряд“, каза Бръчков.

Той подчерта значението на инициативата за предаването на историческата памет между поколенията и ролята на младите хора в нея. „Те са много млади хора, които се ангажират и участват в много национални и патриотични инициативи“, каза кметът, визирайки сдружение „Млад планинар“.

Тази година броят на участниците е рекорден, каза за БТА Гергана Сандъкчиева от сдружение „Млад планинар“. По думите ѝ през миналата година в похода са се включили над 1400 души, а тази година участниците са повече от 1500. „За нас като организатори вълнението е различно, защото бяхме част от официалните чествания в София. Това събитие даде много по-голям заряд на нашата инициатива днес“, каза Сандъкчиева.

Сред участниците имаше деца, семейства, планинари, спортисти и хора от различни краища на страната. Към похода тази година се присъединиха и нови групи, сред които Младежкият център в Гоце Делчев и спортно-туристически сдружения от Сандански и София.

Най-малкият участник беше Огнян Зайков, който е на една година и четири месеца. За него това е второ участие в похода. Миналата година той се включи за първи път, когато беше едва на четири месеца.

Посланието на Гергана Сандъкчиева към децата, които са участвали в похода, е да не забравят името на цар Самуил, да помнят и да предават знанието за него и за българската история на следващите поколения.

Походът се организира за 13-и път от сдружение „Млад планинар“ със съдействието на Община Петрич. Тази година инициативата се проведе в особено символичен момент – ден след завръщането на тленните останки на цар Самуил в България. Над 1500 души преминаха по пътя на неговите воини, за да припомнят историята и да покажат, че паметта за тях продължава да живее.