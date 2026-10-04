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Съдията, оставил в ареста тийнейждърите от Младежкия хълм, решава дали да пусне Славчо Мегеров (Снимки)

Никола Михайлов

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Славчо Мегеров пристигна окован и под засилена охрана в Окръжния съд. Снимка: Никола Михайлов
  • "Човекът е стъписан, както и неговото семейство", каза адвокатката му Диляна Агова
  • Делото ще се гледа при закрити врати, тъй като вътре имало данни от интимния живот на гражданите

Пловдивският съдия Петко Минев, който преди 2 месеца постанови най-тежката мярка “задържане под стража” на първите петима тийнейджъри, арестувани за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, днес ще реши дали да освободи 51-годишния Славчо Мегеров - Мегера, обвинен в убийството на известния бизнесмен Илиян Филипов. Той пристигна окован и под засилена охрана в Окръжния съд. 

"На този етап не виждам никакви преки доказателства. Нито оръжие, нито очевидци на този трагичен инцидент. Човекът е стъписан, както и неговото семейство", каза адвокат Диляна Агова.

По искане на прокурор Димитър Молев делото ще се гледа при закрити врати, тъй като вътре имало данни от интимния живот на гражданите, които не бива да бъдат разгласявани публично. Освен това заседанието беше отложено с час, за да се запознае адвокатката с материалите по делото.

Убийството стана около 1 ч. на 30 септември. След мача България-Естония 53-годишният бизнесмен откарал бременната си приятелка до апартамент в район “Западен” и потеглил към дома си в село Марково. Не след дълго обаче тя му се обадила, защото съмнителен мъж се навъртал около сградата. 

Илиян Филипов се върнал, без да се обади на телефон 112, и бил застрелян, като фаталният куршум се озовал между очите му. Това навежда на мисълта, че е бил улучен от близо и разследващите веднага предположили, че е познавал килъра. Още в същия следобед в София беше задържан Славчо Мегеров, а по-късно от прокуратурата съобщиха, че мотивът му за убийството бил личен - неуредени финансови взаимоотношения. 

Човекът е стъписан, както и неговото семейство", каза адвокат Диляна Агова.
Човекът е стъписан, както и неговото семейство", каза адвокат Диляна Агова. Снимка: Никола Михайлов
Пловдивският съдия Петко Минев ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров
Пловдивският съдия Петко Минев ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров Снимка: Никола Михайлов
Мегеров скри лицето си с качулката на суитчера си
Мегеров скри лицето си с качулката на суитчера си Снимка: Никола Михайлов

Славчо Мегеров пристигна окован и под засилена охрана в Окръжния съд.
Човекът е стъписан, както и неговото семейство", каза адвокат Диляна Агова.
Пловдивският съдия Петко Минев ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров
Мегеров скри лицето си с качулката на суитчера си

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