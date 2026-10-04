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Погребват в сряда Илиян Филипов. ПИМК: Нека го изпратим с тишина, достойноство и обич

24 часа Пловдив онлайн

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Илиян Филипов ще бъде погребан в сряда на Рогошки гробища Снимка: ПИМК

В сряда, 7 октомври от 11 часа в ритуалната зала на Траурен парк "Север", Рогошко шосе ще се състои поклонението пред бизнесмена Илиян Филипов. 

Това съобщиха от ПИМК в социалните мрежи. 

"Каним всички, които желаят да се простят с Илиян Филипов, да бъдат с нас в този тежък момент. Нека го изпратим с тишина, достойнство и обич. Защото хора като него не си отиват истински. Те остават в спомените ни, в думите, които ще продължим да казваме за тях, и в следата, която са оставили след себе си.
Почивай в мир, Илиян Филипов! Ще ни липсваш! След себе си оставя не просто име и биография, а спомени, дела, любов и вдъхновение. Оставя частица от себе си във всеки, когото е докоснал с думите, добротата и присъствието си.

В последния си земен път той няма да бъде сам. Ще бъдат до него всички онези, които го обичаха, уважаваха и ценяха. Ще бъдем заедно, за да отдадем последната си почит и да кажем онова последно „сбогом", за което никога не сме готови", гласи целия пост.

Илиян Филипов беше убит около 1 ч. на 30 септември пред жилищна сграда в квартал "Христо Смирненски". 20 часа по-късно задържан за престъплението беше Славчо Мегеров в София. По първоначални данни двамата са имали бизнес отношения, а повод за убийството станало неразрешени финансови сметки. Към момента Окръжният съд в Пловдив решава дали да го остави в ареста за постоянно. 

Илиян Филипов ще бъде погребан в сряда на Рогошки гробища Снимка: ПИМК

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