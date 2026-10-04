ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Верстапен: Беше доста хаотично в началото, невероя...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23672869 www.24chasa.bg

Кандидатът за президент Илияна Йотова посети Струмяни advertorial icon

2096
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кандидатът за президент Илияна Йотова посети Струмяни. СНИМКИ: Екип на Йотова

С кмета на Струмяни Емил Илиев и ръководството на общината кандидатът за президент Илияна Йотова обсъди процеса по възстановяване след опустошителното наводнение преди месец. Кметът Илиев подчерта навременните и адекватни действия от страна на държавата в справянето с тежките последствия от бедствието.

Обща беше позицията, че държавата трябва да действа превантивно, за да се избегнат в бъдеще подобни бедствия. „Години наред неглижиране на проблемите и затваряне на очите, накрая тежките последствия са за хората", посочи Йотова. Кандидатът за президент изтъкна, че в новия бюджет трябва да се предвидят средства за предотвратяване и за възстановяване от подобни бедствия.

В разговора участва и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя посочи, че министерството работи по изготвянето на цялостна стратегия за управление на речните басейни.

С кмета на Струмяни Емил Илиев и ръководството на общината кандидатът за президент Илияна Йотова обсъди процеса по възстановяване след опустошителното наводнение преди месец.
С кмета на Струмяни Емил Илиев и ръководството на общината кандидатът за президент Илияна Йотова обсъди процеса по възстановяване след опустошителното наводнение преди месец.

advertotial icon Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25.10.2026 г. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Кандидатът за президент Илияна Йотова посети Струмяни. СНИМКИ: Екип на Йотова
С кмета на Струмяни Емил Илиев и ръководството на общината кандидатът за президент Илияна Йотова обсъди процеса по възстановяване след опустошителното наводнение преди месец.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха