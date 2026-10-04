С кмета на Струмяни Емил Илиев и ръководството на общината кандидатът за президент Илияна Йотова обсъди процеса по възстановяване след опустошителното наводнение преди месец. Кметът Илиев подчерта навременните и адекватни действия от страна на държавата в справянето с тежките последствия от бедствието.

Обща беше позицията, че държавата трябва да действа превантивно, за да се избегнат в бъдеще подобни бедствия. „Години наред неглижиране на проблемите и затваряне на очите, накрая тежките последствия са за хората", посочи Йотова. Кандидатът за президент изтъкна, че в новия бюджет трябва да се предвидят средства за предотвратяване и за възстановяване от подобни бедствия.

В разговора участва и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя посочи, че министерството работи по изготвянето на цялостна стратегия за управление на речните басейни.