Петър Витанов: Никога не сме казвали, че ще понижим цените

В редица държави има протести заради високите цени на горивата, тук все още поддържаме най-ниските нива, заяви Витанов

Последните 2 седмици са взети безпрецедентни мерки за хазарта, довел до пандемия: падане на всички реклами, увеличаване на такси и връзване към НАП, каза още той

Никога не е казвано, че цените ще бъдат понижени. Говореше се за овладяване на ръста на цените за част от храните продукти в кошницата. От ден 1 в предизборната кампания се говореше за овладяване на ръста на цените. По отношение на хранителните продукти, ако вярвате на НСИ, голямото поскъпване е от февруари 2025. Според НСИ цените последните 4 месеца не са поскъпнали.

Това заяви пред БНР шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България".

"Услугите се вдигат, а с тях и цените на транспорта. Но хранителните продукти с административен контрол и споразумения с търговски вериги дава резултата, не е който искаме и продължаваме с мерките", допълни той.

Намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум 6 месеца се договориха правителство и търговските вериги в началото на юни. И въпреки че подходът на доброволен диалог с търговските вериги чрез инициативата "Кошница с грижа" даде резултат в началото, според премиера Румен Радев той не е достатъчен и правителството преминава към по-строги контролни мерки и регулации

"Едва ли някой си дава сметка какво се направи по Плана за възстановяване и устойчивост. Аз в Европейския парламент съм писал рамката по механизма за възстановявания. 1,8 млрд. евро е искането за петото плащане. 90% ако бъде направено, трябва да мятаме капи", каза още Витанов.

"Това, което направихме е да пречупим тази крива на бюджета. минималната работна заплата ще е около горната граница, нейното развръзване беше подкрепено от всички политически партии. Това, което се направи е от 7,4% проекция на дефицит да паднем на 5,7%. Ако за 8 месеца имаме близо 3% дефицит, нормално е да се увеличи за последните 2 месеца, защото приходите, по-голямата част идват с данъците, са в началото на годината, а в края на годината се харчат", обясни той от сегашният 2,8-процентов дефицит, до края на годината той ще скочи до 5,7%.

Според Витанов вицепремиерът Гълъб Донев се е хванал за главата, защото са излезли "несертифицирани проекти по линия на АПИ".

Само една малка част от мерките са публикувани и те са за един щит към социално уязвими хора и ще има солидно социално размразяване и то на неща, които са замразявани включително и по времето на Асен Василев, обяви шефът на депутатите от ПБ.

Освен това той обяви, че се готвят промени в закона за Комисията за защита на потребителите, чрез които тя ще бъде овластена да налага санкции.

"Ще изготвим нова методика и за санкции на веригите, някои вериги постъпиха отговорно, други не го направиха. Инфлацията е рекордна - 5,6%, предполага се да стигне 5,9% до края на годината. В редица държави има протести заради високите цени на горивата, тук все още поддържаме най-ниските нива. Ормузкият проток е затворен, Черно море е неизползваемо за превоз на петрол, което драстично увеличава цените. Това, което се опитваме да правим, са мерките за намаляване цената на пропан бутана, махнахме акциза, уведомен е ЕС, а 170 млн. евро са за земеделските производители. Целта е да стигнат до 15 хил. производители и да ограничат цените", обясни Витанов.

"Разбирам критиките, но да си дадем сметка какво е направено, а то е много", категоричен бе той.

"С бюджета за 2027 влизаме в Маастрихтските критерии, обяви го и Гълъб Донев, и без военните разходи, да се доближим до 3% дефицит. Основните приоритети са социален щит за бедните и уязвимите заради огромната инфлация и подпомагане на инвестициите и бизнеса", допълни Витанов.

Като успех на кабинета "Радев" той отчете, че шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен посочи именно България от гледна точка на износ и стокообмен.

"Последните 2 седмици са взети безпрецедентни мерки за хазарта, довел до пандемия: падане на всички реклами, увеличаване на такси и връзване към НАП. Екотаксите, които отиваха в най-сенчестите бизнес - вече няма да бъде така. Бръкнахме там, където никой не е смеел да го направи", категоричен бе той.

По-рано днес вицепремиерът Гълъб Донев обяви пред БНТ, че рекламата на хазарт ще остане по стадионите, спортните зали и екипите на спортистите, но няма да се разполага по билбордовете, както досега. Освен това ще бъдат изгасени светлините по сградите, където се помещават казина и игрални зали, за да не привличат внимание.