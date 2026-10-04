Обвинен за присвояване на 5 леки коли и 6 камиона в Стара Загора е задържан от полицията в Гърция

45 годишен мъж, обявен за издирване с Европейска заповед за арест, издадена от съда в Стара Загора през юли във връзка с пристояване на коли, е бил задържан при полицейска проверка днес в гръцкия град Полигирос. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.

Срещу обвиняемия с инициали Ю.Я. е повдигнато обвинение от Районната прокуратура в Стара Загора и е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от 3 октомври до 28 ноември 2025 г. в Стара Загора, противозаконно е присвоил различни по вид и марка превозни средства - пет леки автомобила, шест товарни автомобила и едно ремарке, като е отказал да ги върне, съобщава БТА.

В хода на разследването обвиняемият многократно е бил призоваван от Районната прокуратура в Стара Загора да се яви за провеждане на процесуално-следствени действия и за привличането му в качеството на обвиняем, но той не се е отзовал и се е укрил, поради което е бил обявен за общодържавно издирване, допълват от държавното обвинение.

След предаването на Ю.Я. от гръцките на българските власти, прокуратурата ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.

По делото е установено, че Ю.Я. се свързал с фирма със седалище в Стара Загора, която се занимавала с покупко-продажба и даване под наем на автомобили. Той подписал договори за ползване под наем и за покупко-продажба на леки и товарни автомобили и ремарке, сред които такива от марките „Мерцедес", „Ферари", „Ламборджини", „Порше". По различно време през 2025 г. той спрял да плаща вноските по договорите и отказал да върне на фирмата взетите от него превозни средства след надлежно изпратени чрез частен съдебен изпълнител уведомления.

След задържането Ю.Я. ще бъде предаден на прокуратурата към Апелативния съд в Солун с оглед стартиране на процедура за изпълнение на Европейската заповед за арест, посочват от прокуратурата.