Персонален НОИ от "24 часа": Докога може да прехвърлите парите си от осигуряването от частен фонд в ДОО

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Очаквам да се пенсионирам на 1 март 2030 година при условията на втора категория труд. До коя дата мога да си прехвърля средствата от УПФ към НОИ? Две години преди да навърша годините за пенсия при втора или при трета категория?

Атанас Бонев

Срокът за избор за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд (УПФ) във фонд “Пенсии” на ДОО се определя спрямо възрастта за пенсиониране на съответното лице по условията на трета категория труд.

За мъжете, родени след 31.12.1964 г., изискуемата възраст за пенсиониране по условията на трета категория труд е 65 години.

Лицата, които навършват възрастта за пенсиониране по условията на трета категория труд в периода от 1.01.2031 г. и 31.12.2035 г., имат право да променят осигуряването си от УПФ във фонд “Пенсии” не по-късно от 3 години преди изискуемата се възраст за пенсиониране по условията на трета категория труд.